Te-ai gândit vreodată câtă muncă fizică stă în spatele unei apariții de câteva minute sub blițurile aparatelor foto? La ediția din 2026 a Met Gala, desfășurată luni la Metropolitan Museum of Art din New York City, designerul londonez de origine din Hong Kong, Robert Wun, a reușit o performanță rară. A îmbrăcat nu mai puțin de opt invitați, printre care Lisa din trupa Blackpink, inegalabila Beyoncé Knowles-Carter în interiorul locației, jucătoarea de tenis Naomi Osaka, producătorul Jordan Roth, femeia de afaceri indiană Ananya Birla, cântăreața Audrey Nuna, moștenitorul imperiului de somon Gustav Magnar Witzøe și editoarea thailandeză Nichapat Suphap.

Maratonul din spatele covorului rosu

Să coordonezi atâtea ținute pentru un eveniment de o asemenea anvergură pare un coșmar organizatoric la prima vedere. Dar lucrurile stau puțin diferit când ai o echipă bine sudată și clienți care te contactează cu luni de zile înainte. „Gestionarea îmbrăcării tuturor nu a fost deosebit de provocatoare. Mă așteptam la ce e mai rău,” a declarat creatorul de modă, care își prezintă colecțiile în calendarul Haute Couture de la Paris.

Iar detaliile din culise sunt fascinante, așa cum a relatat Wwd într-un interviu exclusiv publicat a doua zi după evenimentul de strângere de fonduri pentru Costume Institute. Deși Wun se află la a cincea participare la Met Gala, stresul ultimelor zile rămâne o constantă. „Din punct de vedere logistic, nu a fost atât de rău pe cât am crezut, dar este totuși provocator. Există o mulțime de discuții du-te-vino și, chiar și până cu o zi înainte, încă lucrăm până la 3 dimineața în atelierul din New York,” a explicat el.

Detalii uluitoare despre tinuta Lisei

Pentru Lisa, singura membră Blackpink care nu a purtat anul acesta o creație a brandurilor pe care le reprezintă, designerul a propus o rochie transparentă cu broderie complet cristalizată și un voal în nuanța fildeșului. Conceptul din spate surprinde „mireasa care își ridică propriul voal”. Piesa a necesitat 66.960 de cristale albe Swarovski și exact 2.860 de ore de muncă manuală. El a descris ținuta drept „ceva cu adevărat special.”

„Când propun un design pentru un moment pentru care merită să lupți, mai ales pe covorul roșu, cum ar fi Met Gala, aș încerca să propun ceva ce poate artistul nu a mai încercat până acum, sau o direcție pe care nu ar fi dispus de obicei să o exploreze. Am fost foarte plăcut surprins când ei [echipa Lisei] au confirmat de fapt să meargă mai departe cu acel look,” a mărturisit designerul.

Să fim serioși, să porți atâtea kilograme de cristale pe tine nu e tocmai o plimbare în parc. Numai că atitudinea artistei a făcut toată diferența. „Totul a condus până la întâlnirea cu ea cu câteva zile înainte de Met Gala la New York. Nu a fost altceva decât dulce, amabilă și dornică. Deși voalul și piesa pentru braț sunt atât de grele. Cred că au o greutate de aproximativ cinci kilograme. La final, când a trebuit să fie singură pe covor. Efectiv a dominat totul ca o campioană. Nu simți că poartă toată acea greutate pe umerii ei. Pur și simplu a strălucit și am atât de mult respect pentru ea,” a adăugat Wun.

O rochie de peste patru mii de ore

Și dacă credeai că asta e tot, stai puțin să afli detaliile rochiei purtate de Beyoncé Knowles-Carter pe podiumul galei. Discuțiile pentru „Stargaze Gown” au început încă din luna decembrie a anului trecut. „Sunt peste 20 de runde, cred, de schițe de design și o mulțime de discuții du-te-vino. O mulțime de note personale despre ceea ce iubește,” a dezvăluit creatorul.

Cifrele vorbesc de la sine.

Vorbim despre o rochie care a înghițit 3.180.000 de cusături de broderie și nu mai puțin de 4.340 de ore de muncă manuală, reprezentând cel mai mare volum de muncă pe care brandul l-a depus vreodată pentru un singur look. „Rochia este cu adevărat despre perspectiva modului în care stelele ar privi în jos spre pământ și despre a vedea coasta noastră aurie noaptea, la fel ca ceea ce ai vedea dintr-un avion. Când am vorbit despre idee, ea a spus că a găsit acel look și pe rețelele de socializare, i-a făcut captură de ecran, l-a împărtășit cu noi și a spus ceva de genul «Da, cred că aceasta este».”

Regina galei revine in forta

Pentru Beyoncé, care a debutat la Met Gala în 2008 într-o creație Armani Privé și a participat constant între anii 2011 și 2016 (purtând în mare parte rochii personalizate Givenchy), ediția din 2026 a marcat un moment important. De data aceasta, pe covorul roșu a ales un design personalizat semnat de Olivier Rousteing, fiind însoțită de fiica ei de 14 ani, Blue Ivy Carter.

„Au existat o mulțime de momente destul de speciale și direcționale pe parcursul întregii realizări a acestei ținute personalizate cu ea și, fireste este o onoare să o îmbrac pe co-președinta Met Gala din acest an și să fiu parte din marea ei întoarcere,” a subliniat Robert Wun.

Tema din acest an, „Costume Art”, cu codul vestimentar „Fashion Is Art”, a fost celebrată la superlativ. Evenimentul a fost co-prezidat de Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour, avându-i ca președinți de onoare pe Jeff Bezos și Lauren Sánchez Bezos. La finalul zilei, magia din spatele vitrinelor s-a întâmplat datorită oamenilor din umbră. „Chiar și când am ajuns la New York, cantitatea de muncă pe care am depus-o doar pentru a ne asigura că toate broderiile erau perfecte și că voalul stătea bine. Trebuie să acord tot meritul și toată dragostea mea echipei mele incredibile. Au muncit atât de mult la acest look, iar să poți vedea cum se îmbină toate acestea și în interiorul muzeului a fost cu adevărat fenomenal,” a conchis designerul.