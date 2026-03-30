Actrița Michelle Keegan, în vârstă de 38 de ani, a împărtășit fanilor o serie de fotografii dintr-o escapadă însorită în Spania. Alături de soțul ei, Mark Wright, și de fiica lor de un an, Palma, vedeta a combinat munca și relaxarea, oferind o imagine de familie absolut adorabilă. În una dintre cele mai apreciate poze, Mark o poartă pe micuța Palma pe umeri, în timp ce urcă un deal sub soarele spaniol.

Vacanță și muncă în Spania

Schimbând cerul înnorat cu soarele arzător, vedeta din „Fool Me Once” a profitat de weekend pentru o călătorie rapidă. Iar călătoria a avut un scop dublu: o ședință foto pentru un brand de extensii de păr și, fireste, timp prețios petrecut cu familia. Alături de cuplu s-a aflat și mama lui Michelle, Jackie. Palma, care și-a sărbătorit prima aniversare la începutul lunii martie, a arătat extrem de simpatic într-o ținută potrivită vremii, formată dintr-un tricou alb simplu și pantaloni cu dungi roz.

Michelle, la rândul ei, a adoptat un look de vară, purtând un top brodat fără bretele. E drept că piesa de rezistență a fost un colier personalizat din aur cu numele fiicei sale, Palma, încrustat cu diamante.

Recomandari Fiica de 1 an a lui Michelle Keegan, vedeta petrecerii într-o rochie de balerină

Look-ul de vară al actriței

Cu un machiaj natural, sprâncene accentuate și buze lucioase, actrița a arătat impecabil. Părul său lung, coafat în valuri lejere cu ajutorul extensiilor Beauty Works, a completat perfect imaginea. V-ați întrebat vreodată cum reușește să arate atât de bine fără efort, chiar și ca proaspătă mămică?

Melanie Macleod, editor adjunct de beauty și lifestyle, are o explicație. „A fi o proaspătă mămică în mijlocul unui val de căldură nu se compară cu coama lejeră a lui Michelle Keegan”, a comentat aceasta. „În loc să caute coafuri pretențioase care necesită precizie, stilul lejer și ondulat al lui Michelle este un favorit etern al verii, necesitând o atenție minimă, dar creând în continuare aspectul glam pentru care Mich este cunoscută.”

Petrecere de vis pentru Palma

Luna martie a fost una plină de evenimente pentru micuța Palma. Pe lângă vacanța în Spania, fetița a avut parte de o primă aniversare de neuitat pe 6 martie. Părinții ei, Michelle și Mark, au apelat la serviciile organizatorilor de la Luxe Events and Parties pentru a transforma viziunea lor în realitate.

Recomandari Michelle Keegan aduce înapoi anii ’90 cu o ținută inspirată de Carolyn Bessette Kennedy

Și, pe bune, petrecerea a fost una de pomină.

Invitații au fost răsfățați cu o după-amiază spectaculoasă, cu cocktailuri personalizate, muzică live și o mulțime de activități pentru copii. Printre atracții s-au numărat un cort teepee superb în aer liber, un castel gonflabil și o zonă de joacă de lux, care includea chiar și o piscină cu bile personalizată cu numele Palmei.

Detalii personalizate și cocktailuri tematice

La sosire, oaspeții au fost întâmpinați de un panou frumos pe care scria: „Bun venit la minunata primă aniversare a Palmei”. Mesajul se potrivea perfect cu tortul uimitor, decorat cu cuvintele: „Nu-i așa că e drăguță, nu-i așa că e MINUNATĂ” (o adaptare a expresiei „Isn’t she ONEderful”).

Recomandari Fiica Lisei Rinna, Amelia Gray, dezvăluie – Cei 2 actori care i-au salvat debutul

Nici meniul de băuturi nu a fost mai prejos. Invitații s-au putut bucura de un meniu personalizat cu denumiri jucăușe, printre care „P’s Party Starter”, „Bubbly First Birthday” și „Palma Tini”.