Jessica Wright, mătușa mândră, a publicat recent o serie de fotografii cu nepoata sa, Palma, de la petrecerea de 1 an a acesteia. Fetița actriței Michelle Keegan și a lui Mark Wright a furat toate privirile într-o rochiță spectaculoasă, de balerină, în cadrul unui eveniment de vis.

O petrecere ca în povești

Într-una dintre imagini, Palma, care a împlinit un an la începutul acestei luni, stă cu spatele la cameră, purtând o rochie superbă în stil tutu, cu straturi de tul roz. Petrecerea, cu o tematică pastelată, a fost organizată de firma Luxe Events and Parties și a inclus tot tacâmul. Părinții le-au oferit invitaților cocktailuri personalizate, muzică live și o mulțime de opțiuni de divertisment pentru copii, de la un cort teepee în aer liber la un castel gonflabil și o zonă de joacă de lux.

Piesa de rezistență a fost piscina cu bile personalizată cu numele sărbătoritei.

La intrare, oaspeții au fost întâmpinați de un panou pe care scria: „Bun venit la minunata primă aniversare a Palmei”, mesaj asortat perfect cu tortul spectaculos, decorat cu cuvintele: „Nu-i așa că e minunată, nu-i așa că e ONEderful?”. Meniul de băuturi a fost și el creativ, cu denumiri jucăușe precum „P’s Party Starter”, „Bubbly First Birthday” și „Palma Tini”. În alte instantanee, Palma și vărul ei, Presley (fiul Jessicăi), se plimbau cu mașinuța ei electrică roz și se îmbrățișau în piscina cu bile.

Comentarii care au stârnit furtună

Numai că, în timp ce familia sărbătorea, online se iscau controverse. Jessica, care a devenit cunoscută alături de fratele ei, Mark, în reality show-ul „The Only Way is Essex”, a fost nevoită să își ceară scuze pentru niște comentarii făcute în podcastul familiei, „Wright At Home”.

Dar despre ce a fost vorba, pe bune? Într-un episod recent, Jessica (40 de ani), mama ei Carol (65 de ani) și sora mai mică Natalya au descris drept „dezgustătoare” alegerea unor femei de a purta bikini tanga. Jessica a povestit că soțul ei, Will Kemp, „urăște” acest stil. Ea a elaborat: „Will nu suportă. Îmi spune: «Nu pot să înțeleg cum crede ea că e atrăgător. Pune-l deoparte și lasă ceva imaginației. Cine vrea să le vadă fundul?»”. În același timp, mama sa, Carol, a adăugat că soțul ei, Mark Sr., îi consideră „nesexy”.

Scuzele publice nu au întârziat

După ce un clip din podcast, lansat în noiembrie, a fost distribuit online, comentariile au fost catalogate drept „degradante și lipsite de respect”. Reacția nu a întârziat să apară.

Iar Jessica a postat scuze publice pe Instagram, în numele familiei. „Ca răspuns la comentariile pe care le-am făcut în podcastul nostru, am ascultat, vă auzim și vrem să ne cerem scuze”, a scris ea în declarație.

Mesajul a continuat tranșant: „Judecata noastră a fost greșită și ne asumăm întreaga responsabilitate și vom fi mai bune pe viitor. Cu drag, Jess, Natalya și Carol.”