Michelle Keegan, actrița de 38 de ani din serialul „Fool Me Once”, a demonstrat încă o dată de ce este considerată un icon al stilului. Ea a postat recent pe Instagram o ținută simplă, dar șic, ce emulează perfect garderoba It-girls din anii ’90, completată de descrierea: „Fată a anilor ’90 pentru totdeauna”.

O ținută simplă, dar de efect

Într-o postare pe Instagram Stories, Michelle a dezvăluit fanilor sursa de inspirație pentru look-ul său. Ieșind pe ușa unei case dintr-o locație însorită, actrița a ales o pereche de blugi închiși la culoare, cu talie joasă și tiv franjurat. A completat totul cu un tricou alb, simplu.

Dar accesoriile au făcut diferența. Purtând o geantă supradimensionată din piele întoarsă maro-ciocolatiu, ea a agățat un clips negru de mâner și și-a asortat balerinii cu culoarea și materialul genții. Look-ul a fost finalizat cu o pereche de ochelari de soare ovali, negri și subțiri, două brățări și un lanț simplu din aur.

Inspirație de la o It-girl a anilor ’90

Stilul adoptat de Michelle Keegan aduce aminte de o figură emblematică a modei. Vorbim despre Carolyn Bessette Kennedy, considerată una dintre cele mai cool prezențe ale internetului, mai ales după lansarea serialului „Love Story” de pe Disney+.

Michelle și-a lăsat părul să cadă natural pe umeri, în valuri dezordonate, reușind să obțină acel look „fără efort” care a consacrat-o pe Carolyn. O alegere inspirată, nu-i așa?

Mamă cu stil, mereu în tendințe

Chiar dacă a devenit mamă în urmă cu puțin peste un an, actrița din „Our Girl” continuă să posteze fotografii în ținute șic și sofisticate, cu un machiaj și o coafură impecabile. Michelle și soțul ei, Mark Wright (fosta vedetă TOWIE), în vârstă de 39 de ani, au anunțat în luna martie a anului trecut nașterea primului lor copil, o fetiță pe nume Palma Elizabeth Wright.

Cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase în mai 2015, la Biserica St Mary’s din Bury St Edmunds, Suffolk. Petrecerea a avut loc la conacul Tudor din apropiere, Hengrave Hall.

Povestea din spatele unui nume unic

Și totuși, de unde vine numele Palma? Mulți s-ar gândi la celebra destinație de vacanță spaniolă, Palma de Mallorca, unde cuplul merge adesea vara. Lucrurile stau însă puțin diferit.

Într-o apariție la emisiunea „This Morning”, la o lună după nașterea fetiței, Mark a lămurit misterul. Hai să vedem ce a spus. „Pur și simplu ne-a plăcut numele Palmer, cu ‘E-R’ la final”, a explicat el. „Și apoi ne-a plăcut să punem un ‘A’ la sfârșit, pentru cum se citea. Deci da, pur și simplu ne-a plăcut numele, pe bune.”