Andreea Bănică a plecat foc și pară de la concertul lui Eros Ramazzotti de la București. Deși artistul italian a umplut Romexpo miercuri seara, cântăreața noastră a avut un singur of major. Nu i-a cântat piesa preferată și acum, mai în glumă, mai în serios, vrea banii pe bilet înapoi.

Piesa de suflet care a lipsit

Pentru mii de fani a fost o seară de vis. Pentru Andreea Bănică, în schimb, a fost o dezamăgire. Artista abia aștepta să asculte live piesa ei preferată, „Parla con me”, însă Eros Ramazzotti a omis-o din playlist. Iar reacția ei nu a întârziat să apară pe rețelele sociale, unde și-a vărsat năduful.

„Sunt fiartă! Nu a cântat Parla con me, nu mai pot de supărare!”, a spus artista într-un filmuleț postat pe Instagram.

Supărarea a fost atât de mare, încât a cerut, ironic, returnarea banilor pe bilet. „Nu a cântat! Vreau să îi trimit un bilețel să îi zic să îmi dea banii înapoi, nu a cântat piesa mea de suflet”, a continuat ea, vizibil afectată. Ba chiar i-a cerut celui care o însoțea să compenseze cumva lipsa: „Să o pui în mașină acum, dar o dai tare. Acum, când plecăm! O dai tare!”

O comparație directă

„Nu mai pot de nervi, sunt supărată fiartă”, a adăugat Andreea.

Și, ca să înțeleagă toată lumea de ce e atât de pornită, a făcut o paralelă cu propriile sale concerte. V-ați gândit vreodată cum ar fi ca un artist să nu-și cânte unul dintre cele mai cunoscute hituri? Ei bine, Andreea s-a gândit și a pus punctul pe i. „Dacă eu la mine la concert nu cânt Love in Brazil? Nu mă înjură lumea?”, a întrebat ea retoric.

Un show mondial, cu o singură bilă neagră

Numai că, dincolo de supărarea punctuală a Andreei Bănică, concertul de la București a fost un real succes. Evenimentul face parte din turneul mondial al lui Eros Ramazzotti, intitulat „Una Storia Importante”, care a început pe 14 februarie la Paris și include opriri în Europa, America de Nord și America Latină.

Artistul italian a încântat publicul din România cu piese emblematice precum „Cosas de la vida”, „Piu bella cosa”, „Se bastasse una canzone”, „Adesso tu” sau „Un’altra te”. un spectacol grandios.

Dar pentru Andreea Bănică, a lipsit exact piesa care conta (cel puțin pentru ea). După show-ul din Capitală, turneul artistului italian continuă cu spectacole la Sofia, Belgrad și Zagreb.