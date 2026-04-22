Andreea Popescu a decis să întoarcă o nouă pagină după divorțul de Rareș Cojoc. Vedeta și-a scos la vânzare mai multe lucruri personale pe platforma Vinted, la scurt timp după ce a părăsit vila de 4 milioane de euro în care locuia cu familia și s-a mutat cu chirie. Este un gest simbolic, menit să marcheze un nou capitol în viața ei.

O nouă eră, un nou început

Mesajul transmis de Andreea urmăritorilor săi de pe Instagram este cât se poate de clar. Ea a anunțat că a intrat „într-o nouă eră” și este pregătită să renunțe la obiectele care nu o mai reprezintă. Totul a fost însoțit de o descriere sugestivă, care nu lasă loc de interpretări.

„Uneori, ca să faci loc pentru cine ești acum… trebuie să lași trecutul să plece”, a scris ea în postarea respectivă. Până la urmă, este un pas pe care multe persoane îl fac după o despărțire importantă, o curățenie generală atât în casă, cât și în viață.

Ce a scos la vânzare și cu ce prețuri

La prima vedere, lista obiectelor scoase la vânzare poate surprinde. Nu vorbim despre piese de lux sau obiecte de colecție, ci despre lucruri simple, de zi cu zi. Printre articolele personale listate pe contul ei de Vinted se numără o sticlă Ikea, un cântar marca Tefal la prețul de 50 de lei (plus taxe) și o pereche de colanți Adidas care costă 100 de lei.

Prețuri pentru oricine, așadar.

Dar v-ați fi așteptat la așa ceva de la o vedetă care, până de curând, locuia într-o proprietate evaluată la 4 milioane de euro? Se pare că Andreea dorește să transmită un mesaj despre reinventare și despre faptul că fericirea nu stă în obiecte scumpe.

Dincolo de vânzare, un mesaj despre viitor

Inițiativa vedetei are și o altă latură. Prin folosirea platformei Vinted, cunoscută pentru promovarea modei second-hand, Andreea susține indirect un stil de viață sustenabil și o economie circulară. Nu-i chiar așa simplu, gestul nu este doar despre a scăpa de trecut, ci și despre a face alegeri conștiente pentru viitor.

Iar dincolo de reorganizarea vieții personale, prioritatea rămâne stabilitatea copiilor. În ciuda separării, Andreea și fostul ei soț colaborează strâns pentru a le asigura celor mici un mediu armonios. Ba chiar au decis ca cei trei copii ai cuplului să aibă libertatea de a alege unde vor să locuiască, un detaliu care arată maturitatea cu care gestionează această perioadă dificilă.