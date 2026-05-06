Rareș Cojoc și partenera sa de ring, Andreea Matei, au cucerit titlul de campioni mondiali la dans sportiv în Palma de Mallorca. La scurt timp după această victorie uriașă, Andreea Popescu, fosta soție a dansatorului, a ieșit public cu un mesaj care ne arată că respectul poate supraviețui chiar și după încheierea unui mariaj de aproape un deceniu. Cei doi au divorțat anul acesta și au împreună trei copii, iar dinamica lor actuală oferă o perspectivă cu totul nouă asupra separărilor din spațiul public românesc.

O lectie de maturitate in fata succesului

Te-ai gândit vreodată cum ai reacționa dacă fostul tău partener ar atinge apogeul carierei sale fix la câteva luni după ce ați semnat actele de divorț? Pentru Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, răspunsul a venit natural și plin de grație. Nu e deloc simplu să îți păstrezi zâmbetul și să te bucuri sincer pentru omul alături de care ai construit o viață timp de aproape zece ani, mai ales când rănile despărțirii sunt încă proaspete.

Iar asta ne demonstrează că o femeie puternică știe să separe orgoliile personale de recunoașterea meritului profesional.

Așa cum a relatat Unica într-un material publicat recent, reacția ei a fost una plină de căldură și susținere. Fără resentimente ascunse, fără drame inutile aruncate în online. Cifrele și rezultatele vorbesc de la sine, după ce Rareș și partenera lui și-au adjudecat și Grand Slam-ul de la Blackpool, strălucind apoi pe scena internațională cu titlul de campioni europeni la competiția desfășurată în Palma de Mallorca.

„În primul rând m-am bucurat pentru că oricum știam că o să ia locul întâi. L-am sunat și eu ieri, l-am sunat, l-am felicitat, le-am arătat copiilor, copiii au fost la mine și le-am arătat videoclipuri cu el din timpul competiției. Eu sunt foarte bucuroasă pentru el, că pentru asta muncește de 30 de ani”, a declarat Andreea.

Prioritati redefinite si curajul de a fi singura

Dar viața de după o despărțire nu este niciodată doar lapte și miere. Să fim serioase, adaptarea la un nou ritm cere timp, energie și enorm de multă blândețe cu tine însăți.

În prezent, Andreea este complet dedicată celor trei copii ai săi. Își caută echilibrul zilnic între responsabilitățile copleșitoare de mamă și nevoia firească de a se regăsi pe sine în această nouă etapă (una deloc ușoară, dacă mă întrebi pe mine). Nu aleargă disperată după o nouă poveste de iubire pentru a umple un gol, preferând să lase lucrurile să se așeze în ritmul lor firesc și să practice acel self-care emoțional de care avem toate nevoie în momentele de criză.

„Nu caut nimic, dar acum știi cum e. Când treci printr-un divorț și nu este foarte mult timp de la el, vrei să încerci să faci lucrurile bine pentru copii, atât cât poți, cât să ții cont și puțin de tine”, a explicat ea deschis.

E o perspectivă extrem de rară și de asumată.

Să îți acorzi spațiu să respiri, să îți pui limite sănătoase și să prioritizezi liniștea familiei tale reprezintă, până la urmă, cea mai curajoasă formă de iubire de sine. Andreea ne arată că nu trebuie să te arunci într-o altă relație ca să demonstrezi ceva lumii, ci pur și simplu să fii tu însăți, cu bune și cu rele, în ritmul tău.

Admiratia care ramane dincolo de usa inchisa

Și totuși, cum reușești să menții o relație atât de civilizată când drumurile se separă definitiv? Secretul pare să fie concentrarea pe binele absolut al copiilor și recunoașterea valorii incontestabile a celuilalt.

Andreea nu se ferește deloc să își exprime admirația publică pentru performanțele fostului ei soț. Un campion mondial (care își confirmă statutul de lider în dansul sportiv după trei decenii de muncă titanică) rămâne o figură inspirațională uriașă pentru copiii săi, indiferent de dinamica actuală a relației de cuplu. Copiii au nevoie să își vadă părinții respectându-se, iar ea a înțeles perfect această lecție de viață.

„Închidem uşa şi uităm tot, normal că eu îl susţin în continuare şi ce e al lui, dă-i Cezarului ce-i al Cezarului. Incontestabil este cel mai bun din lume şi normal că… e tatăl copiilor, copiii trebuie să fie mândri că au un aşa tată. Aici… jos pălăria!”, a mărturisit fosta soție.

Dincolo de trofee si medalii stralucitoare

Nu e de mirare că succesul lui Rareș Cojoc și al Andreei Matei face înconjurul presei. Când pui la bătaie 30 de ani din viața ta pentru o singură pasiune, rezultatele ajung să scrie istorie pură. Să câștigi Grand Slam-ul de la Blackpool și apoi să devii campion european și mondial în Palma de Mallorca nu e o simplă întâmplare norocoasă.

Numai că în spatele acestor titluri stau mii de ore de antrenament și sacrificii pe care doar cei apropiați le cunosc cu adevărat.

Iar fosta lui soție știe cel mai bine ce a însemnat acest drum lung către performanța supremă. Faptul că ea alege să îi valideze public munca și să le arate copiilor videoclipuri cu tatăl lor în timpul competiției este, pe bune, o dovadă de eleganță pe care rar o mai vedem astăzi în showbiz.

Titlul mondial cucerit recent în Insulele Baleare reprezintă doar confirmarea supremă a unei cariere de excepție pe care ambii dansatori au clădit-o cu o dedicare absolută.