Te-ai gândit vreodată câte secrete poate ascunde un simplu tavan? Ei bine, la Viena, la fix 18 metri deasupra podelei celebrului Burgtheater, zece picturi în ulei semnate de Gustav Klimt au stat ascunse privirilor atente mai bine de un secol. Acum, din cauza unor daune provocate de apă care au necesitat intervenții urgente, o schelă imensă a fost ridicată în interior. Această situație neprevăzută îți oferă ție, ca vizitator, o șansă rară de a vedea aceste capodopere de aproape, printr-un tur ghidat zilnic care te poartă direct în inima procesului de conservare.

O ocazie unica pentru o escapada vieneza

Să fim serioase, Viena este mereu pe lista noastră scurtă pentru un city break de weekend. Dar dincolo de o plimbare pe străduțele pietruite sau o sesiune de shopping, acum ai un motiv cultural mult mai profund să îți faci bagajele. Când dolarul și euro fluctuează, iar noi simțim asta direct în prețurile biletelor de avion din România, o experiență care chiar merită banii devine o prioritate pentru orice femeie care vrea să investească în propria dezvoltare.

Iar experiența vieneză de anul acesta este cu adevărat inedită.

Picturile de la Burgtheater au fost realizate între anii 1886 și 1888, pe vremea când Klimt avea doar 24 de ani. Împreună cu fratele său Ernst și artistul austriac Franz Matsch, el a primit această primă comandă majoră. Conservatorul Thomas Mahr, care supraveghează în prezent restaurarea stucaturii din jur, a dezvăluit cum au reușit cei trei tineri să obțină contractul la acea vreme: „«suntem tineri, suntem rapizi și oferim o muncă excelentă la costuri reduse», și așa au intrat în afaceri.”

Hannes Höllinger, un vizitator în vârstă de 60 de ani, a participat recent la unul dintre aceste tururi la înălțime. Omul a fost de-a dreptul fascinat de ce a descoperit acolo sus. „Lucrul special la Klimt, cel puțin pentru mine, este că îi cunoaștem doar lucrările târzii. A fost foarte interesant să văd că deja la vârsta de 24 de ani a realizat aceste picturi foarte frumoase pe care eu însumi nu le mai văzusem până acum”, a povestit el.

Munca titanica din spatele schelelor

Te-ai întrebat vreodată cum se curăță o operă de artă veche de peste o sută de ani?

Nu-i chiar așa de simplu cum ne-am imagina. Într-un reportaj surprinzator publicat recent de Independent aflăm că procesul este unul de o migală ieșită din comun, care necesită nervi de oțel. Robert Beutler, directorul comercial al Burgtheater, a explicat detaliat efortul financiar și uman din spatele acestui proiect curajos: „Ni s-a permis să investim câteva sute de mii de euro pentru a-l lăsa pe Gustav Klimt să strălucească din nou în splendoarea sa originală. Totul este curățat manual cu bețișoare de bumbac foarte fine și apă condensată.”

Numai că lucrurile devin cu adevărat copleșitoare când afli dimensiunile uriașe ale operelor. Cea mai mare pictură de pe tavan are aproximativ 35 de metri pătrați. „Deci vă puteți imagina cât timp durează atunci când îndepărtați praful și murdăria bucată cu bucată și strat cu strat”, a adăugat Beutler, subliniind răbdarea imensă a echipei de specialiști.

Detalii ascunse si singurul autoportret

Klimt, o figură centrală a modernismului artistic de la începutul secolului al XX-lea, este celebru pe plan mondial pentru creațiile sale îndrăznețe Art Nouveau. Cu toatele ne gândim imediat la „Sărutul” (pictura din 1907-1908 expusă la Muzeul Belvedere), care prezintă un cuplu într-o îmbrățișare pasională, împodobit cu modele elaborate și aur. Lucrările sale târzii comandă unele dintre cele mai mari prețuri pe piața de artă.

Și totuși, aceste zece lucrări timpurii oferă o cu totul altă perspectivă asupra formării sale. Ele înfățișează diverse scene din istoria teatrului mondial. O lucrare absolut remarcabilă o arată pe Regina Elisabeta I urmărind o punere în scenă a piesei Romeo și Julieta la Globe Theatre din Londra secolului al XVI-lea.

Aici intervine un detaliu de-a dreptul savuros.

Klimt și cei doi colaboratori ai săi s-au pictat chiar pe ei înșiși stând fix în spatele reginei. Acesta este, de fapt, singurul autoportret cunoscut al artistului austriac. Susanne Höllinger, care a urcat pe schele alături de soțul ei Hannes, a observat cum aceste lucrări oferă o privire fascinantă asupra genezei stilului de mai târziu al pictorului. Femeia s-a bucurat enorm să descopere detalii care de jos, de pe podeaua teatrului, sunt absolut invizibile. A remarcat figuri mici pictate extrem de fin și chiar o țigară ținută între degete de Ernst, fratele fumător înrăit al lui Klimt. „Să fii atât de aproape de aceste picturi proaspăt renovate, pur și simplu o experiență unică”, a mărturisit ea cu entuziasm.

Cum poti vedea si tu minunea

Dacă te tentează o astfel de aventură care să îți scoată puțin mintea din rutina zilnică, trebuie să te miști destul de repede. Sute de iubitori de artă profită deja zilnic de această șansă rară de a păși pe schelele restauratorilor, direct sub acoperișul teatrului.

Până la urmă, o investiție în amintiri frumoase merită orice efort. Tururile ghidate speciale care te duc la înălțime, fix lângă arta de pe tavanul creat de Klimt, vor continua doar până în luna august.

După această dată, schelele vor fi demontate definitiv, iar tavanul va rămâne din nou doar o priveliște îndepărtată pentru publicul obișnuit. Biletele cu acces general sunt disponibile pentru achiziție direct pe site-ul teatrului și costă 25 de euro.