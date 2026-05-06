Te-ai gândit vreodată cum arată viața de familie a actorilor pe care i-ai iubit în adolescență? Bill Pullman, pe care sigur ți-l amintești salvând planeta ca președintele erou Whitmore din Independence Day sau făcându-te să suspini în comedia romantică While You Were Sleeping alături de Sandra Bullock, are o poveste de viață absolut fascinantă dincolo de camerele de filmat. A bifat roluri iconice în Spaceballs și a fost simpaticul Dr. James Harvey în Casper. Dar, dincolo de succesul orbitor de pe ecrane, cea mai mare realizare a starului ajuns acum la 72 de ani rămâne familia sa.

Povestea de dragoste care a rezistat la Hollywood

Actorul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, Tamara Hurwitz. Cei doi s-au cunoscut chiar pe scenă, jucând rolul de soț și soție în piesa Impromptu at Versailles a lui Moliere. Și, pe bune, chiar au transformat acea chimie într-o căsnicie care durează de peste 35 de ani, un lucru destul de rar în lumea agitată a celebrităților.

S-au căsătorit în 1987 și au crescut împreună trei copii minunați: Maesa, Jack și Lewis. Fiecare dintre ei a ales o cale artistică, demonstrând că talentul se moștenește și că poți străluci în propriul tău fel, chiar dacă porți un nume greu în spate.

Fata care a transformat muzica in pasiune de familie

Născută în 1988, Maesa este singura fiică a lui Bill. A urmat cursurile Hampshire College, dar revelația ei a venit mult mai devreme, într-un mod cât se poate de spontan. Într-un interviu acordat în 2006 publicației Mass Live, tânăra a povestit exact cum a descoperit că are o voce specială: „Aveam 12 ani și cântam în liftul unui hotel melodia «Walking After Midnight» a lui Patsy Cline, și suna foarte bine. Mi-am zis: «La naiba, sun foarte bine»”.

În 2017 a fondat un cor comunitar numit Band of Singers, iar trei ani mai târziu, în 2020, a lansat albumul de debut, Death of the Machine. E drept că muzica i-a unit enorm pe frații Pullman. La înregistrarea pieselor, Lewis a cântat la tobe, iar Jack la saxofon, transformând totul într-o adevărată afacere de familie. Așa cum aflăm dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, tatăl ei este extrem de mândru de realizările ei. Bill a declarat în 2021: „Fiica mea cea mare este cântăreață, muziciană, compozitoare. Este profesoară. Conduce un fel de cor comunitar alternativ și este uimitoare”.

În plan personal, Maesa s-a căsătorit cu Jason Hiller pe 22 iunie 2019 și au împreună doi băieți, Rovan și Syver.

Jack si fascinatia pentru mastile de teatru

Jack a venit pe lume în 1989. Acum, la finalul anilor 30, el și-a construit o carieră fascinantă și atipică ca designer de păpuși și măști. Bărbatul își ține la curent urmăritorii de pe rețelele de socializare cu videoclipuri și fotografii ale creațiilor sale și împărtășește des momente din culisele muncii sale alături de colectivul teatral Rogue Artists Ensemble din Los Angeles.

Dar tatăl lui nu își ascunde deloc admirația pentru acest drum creativ. „Fiul mijlociu face păpuși și măști și chiar și asta a ajuns să fie ceva cu care își poate croi drumul, și este atât de creativ. El este un pic ca Halston pentru mine în ceea ce privește lucrurile pe care le face și procesele sale de gândire. A fost destul de puternic”, a mărturisit Bill. Viața lui Jack s-a schimbat radical anul acesta. În mai 2025, el s-a căsătorit cu poeta și artista vizuală Romy Lightman (o mică paranteză, cei doi deveniseră deja părinți pentru prima dată odată cu nașterea micuței Willow Mina Serphina Blossom Pullman în luna octombrie a anului trecut).

Lewis face furori in filme si traieste o iubire celebra

Cel mai mic dintre frați, născut în 1993, este cel care a ales lumina reflectoarelor în cel mai clasic sens. Lewis este un actor de succes, cunoscut pentru rolurile din blockbustere precum Top Gun: Maverick, Bad Times at the El Royale și, cel mai recent, în producția Marvel Thunderbolts.

Numai că drumul lui a fost ghidat cu multă blândețe de celebrul său tată. Într-o discuție sinceră cu revista People, Lewis a explicat cât de mult contează sprijinul părintelui său în navigarea showbiz-ului: „Știe ce mă entuziasmează, ce mă face emoționat, ce mă sperie, și apoi are și atât de multă experiență în afaceri și cu meseria. Așa că toate sfaturile lui sunt adaptate pentru mine. Nu știu unde aș fi fără ele”.

Iar viața i-a rezervat o surpriză frumoasă și în dragoste. Lewis ține primele pagini ale revistelor și datorită relației sale cu modelul Kaia Gerber, fiica faimoasei Cindy Crawford. Cei doi au început să iasă împreună în ianuarie 2025. Într-o apariție la podcastul Therapuss cu Jake Shane, Kaia a recunoscut că „se vindecă multe” în relația ei cu Lewis. Tânăra a adăugat o perspectivă foarte matură despre iubire: „Chiar simt că, dacă ai ocazia să ieși cu un prieten, fă-o, pentru că este mult mai bine. Nu aș vrea niciodată să mă cert cu prietenii mei. Nu vreau niciodată să fiu supărată pe prietenii mei. Îmi respect prietenii. Este pur și simplu cu totul altceva”.