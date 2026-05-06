Ai urmărit vreodată o vedetă pe covorul roșu și te-ai întrebat ce se ascunde dincolo de zâmbetul perfect? Blake Lively tocmai a revenit la Met Gala într-o formă de zile mari, dar un detaliu major a atras imediat atenția tuturor. La doar câteva ore după ce a încheiat o parte din bătălia ei legală amară legată de filmul „It Ends With Us”, actrița a urcat singură treptele celebrului muzeu, fără soțul ei, Ryan Reynolds.

O declarație de independență asumată

Actrița a strălucit pur și simplu într-o rochie de arhivă Atelier Versace, nuanța galben-șerbet, cu o trenă impresionantă. Iar dincolo de ținuta impecabilă, Blake a purtat un accesoriu extrem de personal pe care l-a ținut aproape toată seara. Este vorba despre o poșetă Judith Leiber decorată cu picturi în acuarelă realizate de cei patru copii ai săi: James, Inez, Betty și Olin.

Detaliile fac mereu diferența.

Într-o discuție sinceră cu jurnaliștii de la Vogue, ea a explicat exact de ce a ales acest element intim. „Le am cu mine pentru că și eu sunt timidă, așa că îmi place pur și simplu să-mi am copiii cu mine”, a mărturisit vedeta. „Este pur și simplu micul meu confort”, a adăugat actrița din „Gossip Girl”.

Adevărul despre absența lui Ryan Reynolds

V-ați gândit vreodată cum gestionează cuplurile celebre momentele de criză profundă? Ei bine, în timp ce Blake zâmbea relaxată camerelor, toată lumea se întreba unde este Ryan. Așa cum semnalează Theblast într-o analiză publicată recent, decizia a fost una luată de comun acord, chiar dacă pe rețelele sociale au explodat imediat zvonurile despre probleme grave în căsnicie.

„Ryan nu a mers cu Blake pentru că amândoi au simțit că acest moment ar trebui să fie al ei”, a declarat o sursă din anturajul cuplului.

Odată ce posibilitatea unei înțelegeri în proces a devenit reală, actrița a văzut Met Gala ca pe o șansă de a-și recupera imaginea publică șifonată. „În mintea ei, dacă lucrurile se rezolvau, ar putea fi un fel de tur de onoare, un mod de a arăta că încă stă în picioare după toate cele întâmplate și că este pregătită să meargă mai departe”, a explicat sursa. Aceeași persoană a detaliat starea de spirit a vedetei: „A terminat cu a lăsa această bătălie în instanță să-i dicteze viața și vrea să se întoarcă la muncă și să-și reconstruiască cariera. Prezența ei acolo i-a dat un impuls de ego și i-a plăcut că încă face parte din conversație.”

Tensiuni uriașe și un proces epuizant

Dar lucrurile nu au fost deloc roz în spatele ușilor închise (scandalul a început pe 31 decembrie 2024, când Blake l-a dat în judecată pe regizorul Justin Baldoni pentru hărțuire sexuală). Acuzațiile au atras rapid un contra-proces masiv de 400 de milioane de dolari. Baldoni l-a acuzat chiar și pe Ryan Reynolds că l-a agresat verbal la penthouse-ul cuplului din New York în 2023, „înjurând” și „mustrându-l într-o tiradă agresivă”. Mesajele text scurse ulterior au arătat că Reynolds l-ar fi numit pe regizor „prostănac”, un „escroc prădător pur-sânge” și un „dezastru inexplicabil de toxic”.

Să fim serioși, un astfel de nivel de stres afectează orice relație, oricât de solidă ar părea pe ecrane. „Ryan și Blake au fost mereu uniți în timpul acesta, dar nu au fost mereu pe aceeași lungime de undă”, a dezvăluit un apropiat. „El avea de gând să o susțină indiferent de situație, dar a fost mereu de părere că ea trebuie să ajungă la o înțelegere și să meargă mai departe. Acest lucru a fost rău pentru ea, rău pentru carierele lor. A fost o cantitate enormă de stres pentru amândoi.”

Numai că actrița a ținut cu dinții de adevărul ei. „Între timp, Ryan era genul «lasă pur și simplu baltă». Dar ea a fost neînduplecată.”

Împăcarea cu lumea de la Hollywood

Situația a devenit și mai complicată când Taylor Swift a primit o citație oficială în proces, cerere care a fost retrasă ulterior. În aprilie 2026, un judecător a respins mai multe plângeri, inclusiv acuzațiile de hărțuire sexuală, iar luni s-a ajuns în sfârșit la o înțelegere. Într-o declarație comună, părțile au recunoscut că filmul rămâne o „sursă de mândrie”, admițând totuși că „procesul a prezentat provocări” și că „îngrijorările ridicate de doamna Lively meritau să fie auzite.”

La Met Gala, Blake a fost văzută extrem de relaxată. „A fost veselă și a ținut neapărat să meargă la oamenii pe care nu-i mai văzuse de ceva vreme”, a povestit o sursă, adăugând că a fost „foarte prietenoasă cu Beyoncé, Rihanna și Heidi Klum.” E drept că scandalul i-a afectat destul de mult relațiile din industrie. „Procesul a transformat-o oarecum într-un paria, mai ales când oamenii au aflat că Taylor se răcise față de ea”, a mai explicat sursa respectivă.

Zvonurile despre divorț par totuși exagerate momentan, deși dinamica lor s-a schimbat clar. „O iubește și o susține, sigur, dar știa și el acum un an că ar trebui să ajungă la o înțelegere”, a concluzionat un apropiat despre atitudinea lui Ryan Reynolds. „Nu va fi genul care să spună «ți-am zis eu», dar… i-a zis-o.”