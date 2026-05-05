Pășind pentru prima dată pe faimoasele trepte de la Met Gala 2026, cântărețul Sombr a demonstrat că știe exact cum să atragă toate privirile. Și nu a făcut-o oricum, ci printr-o apariție spectaculoasă care a redefinit complet conceptul de răbdare în modă. Seara trecută, el s-a numărat printre numeroasele vedete care au marcat prima lor participare la acest eveniment exclusivist. Dar artistul era deja extrem de bine pregătit să ofere un moment de modă memorabil.

Un vis din copilarie devenit realitate

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să privești de pe margine cel mai mare eveniment de modă din lume, iar ani mai târziu să fii chiar tu în centrul atenției? Pentru Sombr, această tranziție a fost pur și simplu copleșitoare. Artistul își construiește de ceva timp o reputație solidă pentru stilul său personal distinct, acel mix cool și flamboaiant pe care îl afișează cu atâta naturalețe atât pe scenă, cât și pe covoarele roșii.

Iar emoția debutului a fost cu atât mai puternică datorită legăturii sale cu orașul. „Crescând în New York și văzând unii dintre cei mai captivanți oameni din lume pe acel covor roșu, iar apoi având anticiparea de a fi printre acești oameni anul acesta, a fost un vis care s-a transformat în realitate și care s-a transformat într-un vis”, a mărturisit el cu o sinceritate dezarmantă.

Pelerina care a oprit timpul in loc

E drept că nu poți da greș când lași un adevărat maestru să te îmbrace. Pentru a marca acest debut absolut, starul a purtat o ținută personalizată Valentino, desenată special pentru el de celebrul Alessandro Michele. Casa de modă italiană se ocupă frecvent de garderoba lui, așa că nivelul de încredere dintre artist și designer a fost uriaș.

Într-un reportaj detaliat publicat recent de Vogue aflăm exact ce a stat la baza acestei colaborări inedite. „Am vrut să fiu o «pânză cu un punct de vedere» pentru creativitatea lui Alessandro Michele”, a explicat Sombr. „Moda este Artă, iar arta înseamnă exprimarea emoției. Ideea (și rezultatul) a fost emoție pură.”

Piesa de rezistență a serii a fost o capă spectaculoasă din tul și șifon, brodată integral manual. Aceasta a integrat o varietate de materiale fine, așezate într-un degrade hipnotizant de nuanțe argintii și gri.

Sute de ore pentru o iluzie optica

Cifrele vorbesc de la sine.

Pentru finalizarea acestei pelerine au fost necesare peste 500 de ore de muncă brută în atelier. „Complexitatea paietelor de pe pelerină a fost nebună”, a povestit artistul, încă fascinat de rezultatul final. „Fiecare detaliu a fost o revelație.”

Pe sub această capă plină de dramatism, lucrurile au devenit și mai intime. Sombr a purtat un top din dantelă lamé, îmbogățit cu un motiv asimetric realizat din mătase creponată și satin. Efectul vizual a fost unul extrem de poetic, creând senzația că o panglică prețioasă i-a fost înfășurată direct în jurul trunchiului.

Curajul de a fi vulnerabil

Având în vedere că expoziția Met din acest an se concentrează pe corpul îmbrăcat (și dezbrăcat), precum și pe reprezentarea sa în artă, decizia artistului de a-și expune forma fizică s-a mulat perfect pe tematica serii. Să fim serioase, el oricum nu este deloc străin de ținutele transparente care lasă pielea să respire. Pantalonii au urmat aceeași linie atent studiată, fiind decorați cu un finisaj împletit atât în zona taliei, cât și pe laterale.

Numai că acest stil asumat nu a apărut peste noapte din neant. Costumul strălucitor cu influențe rock-and-roll a devenit deja semnătura lui inconfundabilă în industria muzicală. Un exemplu perfect este ținuta aurie (tot marca Valentino) pe care a purtat-o la ediția Vogue World 2025: Hollywood. Tradiția a continuat și acum, pentru că ținuta glam-rock pur și simplu arată extrem de bine pe el.

„Când am văzut de fapt ținuta în realitate și am putut să o ating și să vorbesc despre ea cu Alessandro, pentru mine asta a fost magie”, a recunoscut cântărețul, vizibil emoționat de întreaga experiență trăită pe treptele muzeului. Dar seara nu s-ar fi simțit completă fără o ultimă bifare pe lista de dorințe a oricărui pasionat de modă. „Oh, și să o salut pe Anna Wintour.”