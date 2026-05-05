Covorul roșu de la Met Gala 2026 a oferit anul acesta mult mai mult decât modă spectaculoasă și blițuri orbitoare. O simplă întâlnire între Bad Bunny, Kris Jenner și Kim Kardashian s-a transformat rapid într-un moment intens discutat, pe care internetul continuă să îl disece cadru cu cadru.

Tensiune pe covorul rosu

Să fim serioase, tuturor ne-a fost teamă măcar o dată de o întâlnire neașteptată cu familia fostului partener. Iar Bad Bunny a trăit asta pe propria piele, în văzul lumii întregi. Artistul premiat cu Grammy a dat nas în nas cu Kris Jenner și Kim Kardashian fix în cel mai nepotrivit moment.

În loc de o îmbrățișare caldă, interacțiunea a fost vizibil rigidă. El a întins brațul pentru un salut, dar totul s-a redus la o îmbrățișare dintr-o parte. Kris l-a bătut repetat pe braț în timp ce au schimbat câteva cuvinte politicoase, dar extrem de reținute.

Apoi a urmat Kim. Schimbul lor de replici a fost scurt și destul de incomod, ambele femei din clanul Kardashian-Jenner mutându-și imediat atenția în altă parte. Nu-i deloc ușor să gestionezi astfel de situații (mai ales când ai avut o relație cu Kendall Jenner între 2023 și 2024), dar uneori limitele sănătoase înseamnă fix asta: un salut de complezență și mergi mai departe.

Reactiile care au aprins internetul

Clipul a ajuns imediat pe rețelele sociale.

Fanii au început să analizeze fiecare micro-expresie. Așa cum arată detaliile dintr-o analiză publicată recent de Theblast, internauții nu au ratat nicio nuanță a acestui schimb bizar de priviri și gesturi.

Un comentariu a surprins perfect ironia situației: „Acea îmbrățișare ciudată dintre Bad Bunny și Kris Jenner a fost aur curat. Fratele a trecut de la a ieși cu fiica, la a o îmbrățișa pe mamă într-o parte de parcă abia s-au cunoscut la o reuniune de familie la care nu a vrut niciodată să participe. Modul în care a îmbătrânit 40 de ani pentru această Met Gala în timp ce ea este încă înghețată în timp este cinema de comedie.”

Dar oare chiar a fost o respingere intenționată? Unii au speculat dur, scriind că „Kim i-a respins salutul” și că „Fața lui Kim a fost mai evidentă.” Pe bune, internetul nu iartă nimic. Alții au ales să facă haz de necaz: „Cred că Kris nu l-a recunoscut LMAOOOO.” Cineva a plusat cu o glumă savuroasă: „A crezut că un bătrân a vrut să-i fure colagenul.”

O transformare radicala de 53 de ani

Dincolo de drama relațională, ținutele au stârnit propriile controverse. Tema serii a fost „Costume Art”, axată pe relația inerentă dintre haine și corp. Bad Bunny a luat provocarea cât se poate de în serios. Într-o discuție cu revista Vogue, el a glumit pe seama pregătirilor sale, spunând că a petrecut „53 de ani” pentru a fi gata pentru eveniment. Această declarație a alimentat și mai mult ironiile online despre aspectul său mult prea matur.

Și fetele Kardashian au atras toate privirile. Kris a optat pentru o ținută inspirată de un kimono în nuanțe de cupru și alb. Kim a mers pe o estetică mult mai riscantă. Fondatoarea SKIMS a purtat un body metalic portocaliu și o fustă de piele deschisă în față, create de Allen Jones și Whitaker Malem, aducând un omagiu filmului din 1975 „Maîtresse”.

Un nou capitol pentru Kendall

În timp ce fostul ei iubit naviga prin aceste interacțiuni ciudate, Kendall Jenner a defilat absolut superb într-un corset purtat sub o rochie fluidă, schimbându-se ulterior pentru petrecerea de după. Numai că viața ei personală stârnește mereu mai multă curiozitate decât hainele de designer.

Se pare că modelul își reconstruiește viața sentimentală alături de actorul Jacob Elordi. O sursă din anturajul ei a dezvăluit că Kendall a fost „puțin ezitantă la început doar din cauza prieteniei”, explicând că cei doi „se cunosc dintotdeauna și se învârt în aceleași cercuri.”

Relația lor a evoluat natural. Dinamica dintre ei „s-a schimbat recent.” Aceeași sursă a explicat: „De fapt, petrec timp împreună de câteva luni, doar ținând totul secret. Doar au ieșit mai mult și văd unde duce asta.”

Pentru o femeie care își protejează cu sfințenie spațiul personal, abordarea este una matură. „Kendall este cu adevărat discretă, așa că o ia încet”, a precizat apropiatul, adăugând că „Nu este genul care să se arunce în ceva, mai ales cu cineva cu care a fost prietenă.” Lucrurile par să curgă de la sine. „Au petrecut mai mult timp împreună în ultima vreme și pur și simplu s-a întâmplat. Este ușor între ei. Nu există nicio presiune și doar văd ce se întâmplă.”

Familia o susține necondiționat. „Kylie a fost prin preajmă și o susține. Îl cunoaște și pe Jacob și crede că se potrivesc bine.” În tot acest timp, Bad Bunny nu a confirmat public nicio nouă relație de la separarea lor.