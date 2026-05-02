Sir David Beckham tocmai a împlinit 51 de ani, iar weekendul a fost marcat de mesaje emoționante din partea soției sale, Victoria, și a trei dintre copiii lor. Numai că absența totală a lui Brooklyn din peisajul urărilor online a scos la iveală rupturi adânci în faimoasa familie britanică.

O zi de nastere plina de declaratii de dragoste

Iubirea a plutit în aer pe rețelele de socializare sâmbăta trecută. Fosta componentă Spice Girls și actualul designer de modă a ținut să îi transmită partenerului ei un mesaj public plin de căldură. După atâția ani de căsnicie, e revigorant să vezi o asemenea deschidere emoțională.

Și ce cuvinte frumoase a ales. Ea a postat un carusel de fotografii pe Instagram, alături de o declarație directă: „Tu ești lumea noastră, totul nostru. Te iubim atât de mult!!! La mulți ani celui mai bun soț, tătic, fiu, frate și prieten”.

Dar nu s-a oprit aici. Victoria l-a descris pe legendarul fotbalist drept „cel mai bun și mai generos suflet”. Mesajul ei a continuat pe același ton entuziast: „Te vom răsfăța toată ziua!!!! Nimeni nu o merită mai mult decât tine”.

Celebritățile, cunoscute publicului și sub numele de Posh și Becks, au împreună patru copii minunați. Este vorba despre Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper, tineri care au crescut practic sub lupa presei internaționale.

Cadouri inedite si urari de la copii

Te-ai fi așteptat la cadouri extravagante din partea unei familii cu o asemenea avere, nu-i așa? Ei bine, Lady Beckham a postat un video cu Sir David cărând două cutii care conțineau găini. O alegere surprinzător de simplă și conectată cu natura.

Acestea au fost prezentate chiar de ea drept cadouri de ziua lui „din partea băieților”.

Băieții mai mici au luat cu asalt internetul pentru a-și arăta aprecierea. Romeo a pus la story o fotografie cu ei doi, scriind simplu: „La mulți ani tată te iubesc atât de mult mulțumesc pentru tot ce faci”. A urmat rapid o altă postare cu ei împreună, însoțită de textul „cel mai bun prieten al meu”.

Cruz a marcat și el momentul printr-un story dedicat tatălui care a împlinit 51 de ani.

Iar mezina Harper a topit pur și simplu inimile tuturor internauților. Ea a scris: „La mulți ani celui mai bun tătic din întreaga lume. Sincer, nu aș putea cere un model mai bun”. Fetița a adăugat o promisiune emoționantă care arată o legătură tată-fiică extrem de strânsă: „Ești mereu aici pentru mine și voi fi mereu aici pentru tine, oricând, oriunde. Să ai cea mai bună zi vreodată, meriți totul”.

Linistea care spune mai mult decat o mie de cuvinte

Aici lucrurile devin complicate.

Din cei patru copii ai cuplului, fiul cel mare a fost singurul care nu a postat niciun mesaj de ziua tatălui său pe internet. Această liniște absolută vine pe fondul unor tensiuni care mocnesc de ceva vreme.

Intr-o analiza publicata recent de Independent, se arată că tăcerea lui Brooklyn nu este deloc întâmplătoare. La începutul acestui an, el a distribuit o declarație explozivă în care spunea clar că nu dorește să se „reconcilia” cu familia sa.

Pe bune, chiar e o situație dificilă pentru orice părinte. Brooklyn i-a acuzat pe Sir David și pe Lady Beckham că prioritizează „Brandul Beckham” mai presus de orice altceva. Mai mult, el a susținut că aceștia controlează narațiunile din presă.

Dincolo de aparentele perfecte

Când privești din afară, viața lor pare desprinsă din filme. Ai impresia că succesul și faima rezolvă absolut orice problemă apărută în dinamica de cuplu sau în relația cu proprii copii.

Numai că realitatea ne demonstrează adesea contrariul. Stabilirea unor limite sănătoase devine o provocare uriașă atunci când viața ta personală este un produs de marketing. Tensiunile dintre generații capătă cu totul alte proporții când fiecare gest este analizat de milioane de ochi.

Stai puțin și gândește-te cum ar fi să trăiești așa. Să simți că identitatea ta este mereu umbrită de un brand uriaș creat de părinți.

Curajul de a fi tu însăți, sau tu însuți în cazul lui Brooklyn, presupune uneori tăieri dureroase de legături (chiar și atunci când vorbim de propria familie). Până la urmă, autenticitatea cere un preț pe care nu toată lumea este dispusă să îl plătească.

Acuzațiile fiului cel mare lovesc fix în imaginea impecabilă pe care cuplul a construit-o cu atâta grijă de-a lungul deceniilor.