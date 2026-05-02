Fostul superstar de la Manchester United a sărbătorit sâmbătă, pe 2 mai 2026, împlinirea vârstei de 51 de ani. Iar persoana care a furat startul urărilor și a emoționat pe toată lumea a fost chiar soția sa de 26 de ani, Victoria.

O declaratie de dragoste si o fotografie virala

Victoria a intrat pe Instagram și a împărtășit cu fanii o mulțime de fotografii cu fostul fotbalist. Vorbim despre imagini de la întâlnirile lor romantice și diverse instantanee din copilăria lui, imagini care te fac să zâmbești instant. Dar fotografia care a generat cel mai mare interes a fost o imagine nemaivăzută până acum. Pe bune, cine s-ar fi așteptat la o asemenea apariție din partea lui?

Este vorba despre un cadru cu soțul ei pe un iaht în Portofino, purtând o pereche de slipi roșii minusculi.

Dincolo de latura amuzantă a postării, fosta componentă Spice Girls a ținut să îi transmită un mesaj profund emoționant. Câteodată, cuvintele simple dorite de la omul iubit contează cel mai mult, nu-i așa? Victoria a scris: „Tu ești lumea noastră, totul nostru. Te iubim atât de mult!!! La mulți ani celui mai bun soț, tătic, fiu, frate și prieten. Celui mai bun și generos suflet. Te vom răsfăța toată ziua!!!! Nimeni nu o merită mai mult decât tine xxx.”

Moda la masculin rescrisa cu mult curaj

Nu poți nega faptul că David a purtat acești slipi în stil Baywatch cu o atitudine absolut impresionantă. Să fim serioase, nu mulți bărbați au curajul să adopte o astfel de ținută la plajă. Cu fizicul său celebru și tonifiat la vedere, el demonstrează practic că îmbătrânește ca un vin bun.

Și se pare că această apariție ar putea avea un impact real asupra tendințelor verii. Într-un material publicat recent de Hellomagazine se anticipează o renaștere a vânzărilor pentru acest tip de slipi bărbătești. Până la urmă, David este recunoscut la nivel global drept unul dintre cei mai bine îmbrăcați bărbați din lume. Are o înclinație clară spre a fi individualist când vine vorba de haine (de la saronguri până la ținute din piele din cap până în picioare).

Te-ai fi gândit vreodată că o simplă fotografie de vacanță poate dicta din nou moda?

Familia regala britanica si o pasiune comuna neasteptata

Se pare că Sir David este într-o companie de-a dreptul selectă atunci când vine vorba de alegerea costumului de baie. Mai exact, alături de bărbații din familia regală. Cum vine asta? Ei bine, lucrurile sunt mai amuzante decât par la prima vedere.

Mike Tindall a purtat o pereche de slipi similari în 2022, în timpul unei apariții la emisiunea I’m A Celebrity, Get Me Out of Here. Telespectatorii au rămas pur și simplu uimiți în timpul unui episod în care fostul star al rugby-ului englez și-a lăsat prosopul să cadă. Acel moment a dezvăluit tuturor că purta un costum de baie minuscul.

Prezentatorii Ant și Dec au fost la fel de surprinși de alegerea fostului rugbist. Ba chiar au glumit copios, spunând că purta slipul de bikini al soției sale, Zara Tindall, în timp ce se adresau publicului din studioul amenajat în copac.

Momentul amuzant al Printului Harry la Invictus Games

Numai că lista pasionaților de slipi minusculi nu se oprește la Tindall. Prințul Harry a primit odată în dar o asemenea pereche, iar reacția lui a fost de milioane. În 2018, fratele Prințului William a primit o pereche de slipi de baie de la membrii echipei australiene Invictus Games. Harry a chicotit la vederea cadoului și nu a pierdut deloc timpul, încercând imediat minuscula pereche de slipi de baie.

Medaliatul paralimpic cu aur Dylan Alcott și-a amintit de întâlnirea lor plină de umor. Declarația lui surprinde perfect atmosfera relaxată a momentului: „I-am dat un cadou. Unul dintre atleți, Matt, i-a dat o pereche de slipi. Și el i-a pus, peste blugi. Arată grozav.”

În mijlocul distracției, Harry i-a întrebat direct pe sportivi: „Să îi pun pe mine?”. Răspunsul atleților a venit prompt, ca o încurajare pe care nu o putea refuza: „Sută la sută.”