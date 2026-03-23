Te chinui cu serumuri anti-îmbătrânire și îți schimbi freza constant, dar simți că ceva tot nu e în regulă? S-ar putea ca răspunsul să fie chiar în dulapul tău. Am stat de vorbă cu Ali Lees, stilist personal și fondatoarea Inspired Styling, care ne-a confirmat o bănuială. „Lucrez cu multe femei la vârsta a doua și niciuna dintre ele nu vrea să pară mai în vârstă decât este!”, spune ea.

Costumele rigide cu fustă

Poate par o alegere sigură pentru birou, dar lucrurile stau puțin diferit. Ali Lees avertizează: „Purtarea ținutelor prea formale, cum ar fi costumele structurate din două piese cu fustă, poate crea o senzație de formalitate care te face să pari mai în vârstă sau deconectată de abordarea relaxată a stilului de astăzi.”

Și atunci ce e de făcut? „Încearcă tehnici moderne de stil, care amestecă piesele mai elegante cu articole mai casual pentru un aspect unic și eclectic,” recomandă stilista. combină un sacou structurat cu piese mai lejere. „Asortarea pieselor structurate cu texturi, accesorii și încălțăminte casual te ajută să arăți elegantă și actuală. Un blazer supradimensionat cu pantaloni largi croiți și adidași creează un aspect mai tânăr și mai contemporan. Cumpără piese separate pentru a le putea combina flexibil.”

Blugii skinny

Da, știm, sunt confortabili și i-ai purtat ani la rând. Numai că s-ar putea să-ți adauge câțiva ani fără să-ți dai seama. „Blugii skinny și-au trăit momentul. Aspectul lor foarte strâmt, ca pulverizat pe corp, poate conferi ținutelor o siluetă demodată, care îmbătrânește purtătoarea,” explică Ali.

Alternativa este mult mai relaxată și mai actuală. „Blugii cu croială dreaptă sau largă îți modernizează instantaneu aspectul și, prin asta, te fac să pari mai tânără. Blugii de tip balon și butoi creează, si, o senzație actuală, dar poate fi nevoie de mai multe încercări și erori pentru a găsi perechea perfectă potrivită formei corpului tău.”

Negrul purtat lângă față

Negrul este șic, elegant și slăbește. Corect?

Nu-i chiar așa, mai ales după o anumită vârstă. „Negrul este adesea văzut ca fiind șic fără efort, dar poate fi surprinzător de obositor pentru multe tenuri, mai ales dacă ai peste 40 de ani (spun asta cu amabilitate, ca o femeie de 47 de ani!). Negrul poate accentua cearcănele și liniile fine, poate terniza pielea și poate face ca aspectul general să pară greoi,” detaliază stilista.

Dar dacă nu vrei să renunți la culorile închise, există o soluție simplă. „Bleumarinul este o alternativă mai blândă și mai flatantă pentru majoritatea oamenilor. Și mai bine, o analiză cromatică profesională te poate ajuta să descoperi o gamă de nuanțe care îți luminează în mod natural tenul.”

Cardiganele lungi și fluide

V-ați gândit vreodată că acel cardigan comod în care vă învăluiți ar putea fi problema? Se pare că da. „Cardiganele moi, drapate, au fost odată un element de bază în garderobă, dar silueta lungă, în cascadă, pare acum demodată,” spune Ali Lees.

Iar înlocuitorul este mult mai structurat și mai modern. „Un cardigan scurt sau până în talie, dintr-un tricot gros cu nasturi mari, oferă o formă mai curată și mai contemporană, fără a compromite confortul.”

Tunicile cu imprimeu floral

Aici e o capcană în care cad multe femei. Bluzele acelea lejere, care par să ascundă micile imperfecțiuni, fac de fapt mai mult rău decât bine.

„Tunicile din bumbac și cămășile din poliester fără nasturi, de tip ‘pop-over’, pot arăta demodat, în special cele cu imprimeu floral abundent și cu un pliu în față, concepute să cadă lejer peste partea inferioară a trunchiului și șolduri,” explică Ali. Problema? „Forma lor trapezoidală se termină în cea mai lată parte a corpului, ceea ce este mai puțin decât flatant și oferă un aspect ‘bătrânicios’.”

Hai să vedem alternativa. „Alege o cămașă cu linii clasice, cum ar fi o croială supradimensionată inspirată din garderoba masculină, din bumbac alb simplu sau cu dungi. O altă alternativă bună este o cămașă mai pătrățoasă, cu nasturi, care se oprește în talie, cu un guler marinar sau festonat.”

Adidașii albi minimaliști

Stai puțin, cum vine asta? Adidașii albi nu sunt clasici? Ba da, dar tocmai de aceea pot deveni problematici. „Adidașii albi minimaliști încă își au locul, dar pentru că au fost în circuitul modei de peste un deceniu, pot îmbătrâni purtătoarea dacă sunt asociați cu o ținută mai puțin contemporană,” ne lămurește Ali Lees.

Soluția este să adaugi un strop de culoare. „Încearcă adidași mai moderni în nuanțe colorate pentru a-ți completa ținuta cu interes. Folosește trucul de stilist profesionist ‘sandwich dressing’ pentru a asorta adidașii cu o altă culoare din ținută, cum ar fi o curea, o șapcă de baseball, o eșarfă triunghiulară sau un tricou.”