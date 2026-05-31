Hilaria Baldwin pune capăt speculațiilor și recunoaște un lucru pe care mulți îl șopteau pe la colțuri. Fosta instructoare de yoga, ajunsă la 42 de ani, a declarat fără ocolișuri că diferența de 26 de ani dintre ea și actorul Alec Baldwin, acum în vârstă de 68 de ani, poate părea de-a dreptul absurdă la prima vedere.

Știm cu toate că relațiile cu o diferență mare de vârstă atrag mereu priviri iscoditoare și comentarii răutăcioase. Dar aici miza nu este doar despre ce crede lumea, ci despre cum reușești să îți construiești un echilibru real într-o dinamică în care toți se așteaptă să existe un dezechilibru de putere. Gândește-te puțin, cât de greu trebuie să fie să demonstrezi constant că ești un partener egal?

Cum a început povestea lor atipică

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2011, la Pure Food and Wine, un restaurant organic din Irving Place, New York. Un an mai târziu făceau deja nunta. Iar astăzi, își împart viața între apartamentul din Greenwich Village și casa din Hamptons, alături de cei șapte copii ai lor. Carmen Gabriela are 12 ani, Rafael Thomas 10, Leonardo Ángel 9, Romeo Alejandro 8, Eduardo Pao 5, María Lucía 5, iar mezina Ilaria Catalina are doar 2 ani.

Recomandări Imaginile cu Printesa Eugenie care au topit internetul. Ce a postat de ziua baietelului ei

Cum reușesc totuși să mențină aprinsă flacăra? Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, autoironia pare să fie arma lor secretă. Hilaria nu se ferește să glumească pe seama situației lor neobișnuite.

„Ia o instructoare de yoga de 27 de ani căsătorită cu un bărbat mai în vârstă, bogat și faimos, sună ridicol. Sună ca o scenetă proastă de la SNL.” – Hilaria Baldwin, Fostă instructoare de yoga

Și totuși, lucrurile stau cu totul altfel în intimitatea familiei. Ea a subliniat că mariajul lor a funcționat din fericire și că obișnuiesc să facă glume unul pe seama celuilalt tot timpul. Mai mult, a ținut să demonteze mitul supunerii, explicând că oamenii se așteaptă ca Alec să fi vrut pe cineva căruia să-i poată da ordine, însă ei sunt pe același nivel împreună.

Recomandări Ben Stiller și Christine Taylor s-au împăcat după cinci ani de separare. Pandemia și terapia le-au salvat căsnicia.

Regula de aur pentru timpul în doi

Poate că și tu ai simțit uneori că rutina înghite tot timpul pe care l-ai putea petrece cu partenerul. soluția lor este simplă, dar aplicată cu sfințenie. Hilaria a povestit că își fac mult timp pentru seri de întâlnire, chiar dacă au călătorit mult în ultima vreme pentru muncă.

Cifrele vorbesc de la sine când ai o casă plină.

Ea a detaliat că aceste întâlniri implică de obicei cina. Alec adoră o masă bună, așa că fie ies în oraș, fie gătește ea, iar la final ajung să povestească și să se pună la curent cu cei șapte copii și proiectele lor. Numai că mai există un ingredient esențial în rețeta lor: spațiul personal.

„Pur și simplu ne lăsăm unul pe celălalt să fim cine suntem, și acesta este unul dintre motivele pentru care relația noastră a durat atât de mult, pentru că suntem poli opuși și atât de diferiți.” – Hilaria Baldwin, Fostă instructoare de yoga

E drept că viața lor nu a fost scutită de drame. Hilaria a recunoscut că a fost atât de mult haos în viețile lor, cu lucruri minunate, dar și unele oribile, însă au reușit să îi dea de capăt. La rândul lui, Alec Baldwin a fost prezent la un eveniment care celebra o apariție editorială a soției sale și a mărturisit că a știut din prima clipă că ea este aleasa.

„Când am cunoscut-o, era necunoscută, nu era o persoană faimoasă. Era o muncitoare desăvârșită și am admirat foarte mult asta. Este frumoasă dincolo de măsură, pe dinăuntru și pe dinafară.” – Alec Baldwin, Actor

Dincolo de declarațiile emoționante și de zâmbetele de pe covorul roșu, viața de zi cu zi cu șapte copii rămâne o provocare uriașă. Echilibrul lor actual funcționează clar, dar testul adevărat abia urmează, când toți cei șapte copii vor ajunge la vârsta adolescenței și vor cere și mai multă atenție individuală.