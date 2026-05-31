Prințesa Eugenie a marcat împlinirea a trei ani a fiului ei cel mic, Ernest, printr-o serie de fotografii adorabile, nemaivăzute până acum. Și, ca orice mamă mândră, a împărtășit cu lumea întreagă un moment plin de tandrețe care a stârnit un val de reacții pozitive.

Știm cu toate că timpul zboară efectiv când ai copii mici. Trecerea de la stadiul de bebeluș la cel de băiețel cu personalitate este o etapă emoționantă, iar pentru Eugenie, care se pregătește să devină mamă pentru a treia oară, aceste momente sunt cu atât mai prețioase. Gândește-te puțin cum se simte să îți vezi copilul crescând și devenind tot mai independent, știind că în curând dinamica familiei se va schimba din nou.

Un mesaj emoționant de mamă

Într-o postare care a adunat rapid mii de aprecieri, tânăra din familia regală a arătat câteva crâmpeie din viața lor de zi cu zi. Ernie apare jucându-se cu baloane albastre și o minge de fotbal. Într-o altă imagine se plimbă alături de fratele său mai mare, August, în vârstă de cinci ani. Peste tot, micuțul poartă șapca lui albastră, deja o mică semnătură personală.

Recomandări Cum arata iubirea adevarata la 73 de ani. Imaginile cu Pierce Brosnan care au topit internetul

Dar fotografia care a atras cu adevărat atenția o arată pe prințesă sărutându-și fiul pe buze, sub un copac plin de frunze de toamnă. E genul de imagine de familie autentică, caldă, departe de rigiditatea protocoalelor regale obișnuite. Așa cum a relatat Hellomagazine în cursul zilei, Eugenie i-a dedicat fiului ei câteva cuvinte absolut superbe de ziua lui.

„La mulți ani la împlinirea a 3 ani pentru băiatul meu de aur, neînfricat, care iubește tigrii, poartă pălării și îmbrățișează constant, Ernie. Luminezi fiecare cameră cu vocea ta profundă și zâmbetul tău molipsitor.” – Prințesa Eugenie, Mamă

Familia regală se mărește în curând

Fanii nu au întârziat să reacționeze la aceste cadre dulci. Mulți i-au urat micuțului ca ziua lui să fie plină de amintiri fericite și mult tort. Iar alții au observat imediat că Ernie va fi un frate mai mare excelent.

Recomandări Imaginile cu Dakota Johnson care au stârnit controverse. Ce detaliu a împărțit internetul în două

Asta pentru că Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank, trăiesc o perioadă plină de emoții. Pe 4 mai, ei au confirmat oficial că așteaptă al treilea copil. Palatul Buckingham a transmis printr-un comunicat că bebelușul este așteptat în această vară, menționând că Regele Charles a fost informat și este încântat de veste. Noul membru va fi al 15-lea în linia de succesiune la tron, mutându-l pe Prințul Edward pe locul 16, deși nu va purta titlul de Alteță Regală.

Până la venirea pe lume a noului bebeluș, familia se bucură de aceste momente de liniște în formula de patru. Cum se vor adapta August și Ernest la noul lor rol de frați mai mari în agitația lunilor care urmează.