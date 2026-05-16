Pierce Brosnan a implinit 73 de ani pe 16 mai 2026, iar momentul nu a trecut neobservat. Actorul a sarbatorit printr-o vacanta de vis la mii de kilometri departare de casa sa din Malibu, alaturi de sotia sa, Keely Shaye.

Te-ai intrebat vreodata cum rezista unele cupluri decenii intregi, mai ales sub lumina dura a reflectoarelor? Raspunsul lor ne arata ca, dincolo de lux și destinatii exotice, parteneriatul real înseamnă sprijin neconditionat și bucuria de a fi pur și simplu impreuna, impartind atat reusitele, cat și grijile casnice.

Destinatii de vis și o iubire ca în filme

Keely a impartasit pe Instagram câteva crantpeie din escapada lor romantica în Noua Zeelanda și Fiji. Intr-una dintre fotografii, actorul apare zambind sub un curcubeu, verde vast ce priveste spre munti. Era imbracat lejer, cu un tricou polo negru și pantaloni asortati, ridicandu-și jucaus palaria în aer. O alta imagine il surprinde pozand în față unor ape oceanice cristaline, purtand o camasa albastru deschis și ochelari de soare.

„La multi ani, iubirea mea! Sa ti se indeplineasca toate visurile @piercebrosnanofficial catre @thelandingnz și @kaibuisland pentru toata ospitalitatea voastra calda și gratioasa.” – Keely Shaye, sotia actorului

Așa cum a relatat Hellomagazine recent, cuplul a ales aceste insule tropicale pentru a marca momentul special intr-o intimitate totala.

Secretul din spatele usilor inchise

Cei doi s-au cunoscut în aprilie 1994 la o petrecere în Mexic și s-au casatorit în 2001. Au impreuna doi băieți, Dylan și Paris. Iar viata lor se imparte acum intre refugiul tropical din Hawaii și un complex solid de 100 de milioane de dolari din Malibu. domeniul „Orchid House” are aproape 1.200 de metri patrati, 5 dormitoare, 14 bai și le-a luat 10 ani sa-l renoveze exact așa cum au visat.

Dar dincolo de aceste detalii spectaculoase, Pierce vorbeste mereu cu o recunostinta profunda despre echilibrul pe care i-l aduce sotia lui.

„Ea mi-a dat aripi sa zbor și ma lasa, stii, sa cutreier lumea facand filme. Dar noi suntem aici și Hawaii este casa ei și casa noastra.” – Pierce Brosnan, actor

Și aici vine lectia aia simpla și frumoasă pe care o putem aplica toate.

„Stii, este vorba doar de a rezolva o problema dupa alta, fie ca este vorba despre masina de spalat sau cat de mult vor ajunge finantele, sau care sunt visurile tale. Dar, până la urma pur și simplu ne bucuram enorm de compania celuilalt.” – Pierce Brosnan, actor

O mostenire de familie

În timp ce parintii are vacanta lor tropicala, viata merge inainte pentru copiii lor. Fiul lor de 25 de ani, Paris, se afla în prezent la Cannes pentru cea de-a 79-a editie a Festivalului de Film, pasind pe covorul rosu alaturi de iubita sa, modelul Alex Lee-Aillon.

„Keely și cu mine ne iubim și suntem binecuvantati sa ne avem unul pe celalalt ca tovarasi în aceasta viata și ne-am creat o viata buna, din muncă grea și perseverenta în viata.” – Pierce Brosnan, actor

Relația lor ne demonstrează că o conexiune solidă se construiește zi de zi. Probabil că și următoarea lor aniversare îi va găsi tot explorând un colț de lume, confirmând că o echipă bună funcționează la fel de natural și pe covorul roșu, și la reparat mașina de spălat.