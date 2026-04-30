Înainte de a deveni familistul convins pe care îl știm astăzi, Pierce Brosnan a trăit viața unui burlac la Hollywood, iar casa lui din anii ’90 reflecta perfect acest lucru. Fotografiile de arhivă din 1992 ne oferă o privire rară în sanctuarul său personal din Los Angeles, un spațiu care era o adevărată declarație de stil maximalist, cu mult înainte ca acest trend să revină în forță.

Un living… altfel

Imaginează-ți scena: actorul, chipeșul James Bond, zâmbind relaxat în timp ce cântă la o chitară acustică. Dar decorul din jur este cel care fură privirea. Sufrageria sa era un amestec curajos de texturi și imprimeuri. Două canapele mari, de un alb-murdar, stăteau alături de o a treia, cu un model floral vibrant. Și, ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, pe jos se afla un covor persan într-un roșu intens, alături de fotolii cu alte imprimeuri florale. Te-ai fi gândit vreodată că în mijlocul sufrageriei sale trona… o masă de biliard? (da, ai citit bine).

Spațiul, deși aglomerat, era luminat de ferestre generoase care echilibrau vizual multitudinea de piese de mobilier și decorațiuni. Aceste imagini au fost surprinse la un an după moartea primei sale soții, actrița australiană Cassandra Harris, și cu doi ani înainte de a o întâlni pe actuala sa soție, Keely Shaye Smith, în 1994, la o petrecere pe plajă în Cabo San Lucas, Mexic.

Recomandari Cum arată casa de aproape 20 de milioane de dolari a Anastasiei Soare

O nouă viață și o casă de 100 de milioane de dolari

Viața lui Pierce Brosnan s-a schimbat radical după ce a întâlnit-o pe jurnalista Keely Shaye Smith, cu care s-a căsătorit în 2001, în Irlanda sa natală. Astăzi, cuplul își împarte timpul între o reședință în Hawaii și o proprietate spectaculoasă de 100 de milioane de dolari în Malibu. Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, aflăm că această casă de pe malul oceanului este o adevărată operă de artă, inspirată de arhitectura thailandeză, un detaliu ce face trimitere la filmul său din 1997, „Tomorrow Never Dies”.

Numită „Orchid House” (Casa Orhideelor) datorită vegetației luxuriante care o decorează, reședința se întinde pe o suprafață de 12.500 de metri pătrați.

O lume întreagă, nu-i așa?

Recomandari Cum să îndepărtezi petele de pe pereți. Casa va arăta ca nouă

Luxul de la Hollywood: De la sală de cinema la cascadă privată

Și dacă exteriorul este solid, interiorul este pur și simplu uluitor. Dormitorul principal singur are o suprafață de 4.000 de metri pătrați și include două șeminee. Proprietatea mai are un studio de artă, o sală de sport, o sală de muzică și o cramă. Până la urmă, vorbim de un star de la Hollywood, așa că nu putea lipsi o sală de proiecție privată, dotată cu 20 de fotolii extensibile și un sistem de sunet surround.

Iar dacă priveliștea oceanului nu era suficientă, reședința are și o piscină cu apă sărată, completată de o cascadă. Deși casa a fost listată la vânzare pentru 100 de milioane de dolari în 2020, a fost retrasă de pe piață în 2021, după ce nu și-a găsit un cumpărător.

Dorul de casă nu dispare niciodată

Chiar și înconjurat de luxul din Malibu sau de peisajele exotice din Hawaii, o parte din inima actorului a rămas mereu în țara sa natală. Într-un interviu, Pierce Brosnan a mărturisit cu sinceritate nostalgia pentru rădăcinile sale.

Recomandari Mircea Bravo s-a casatorit! Cum arata Georgiana, sotia celebrului vlogger de la Cluj

„Irlanda va avea întotdeauna un loc drag în inima mea”, a spus el. „Există o parte din mine care își dorește să fi cumpărat un locșor acolo, dar încă mai este timp pentru asta. Adică, [insula hawaiiană] Kaua’i este un pic ca Irlanda, dar cu căldura dată mai tare!”