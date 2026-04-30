Timpul zboară, iar copiii vedetelor par să crească peste noapte. Cel mai recent exemplu vine de la cântăreața Ciara, care a marcat ziua de naștere a fiicei sale, Sienna, cu o postare emoționantă pe Instagram. Micuța, pe care o are împreună cu soțul ei, sportivul Russell Wilson, a împlinit 9 ani, iar transformarea ei este de-a dreptul uimitoare.

O domnișoară în toată regula

Ciara a împărtășit cu fanii o serie de fotografii care surprind evoluția Siennei, de la bebeluș și până la fetița cochetă de astăzi. Într-una dintre imagini, Sienna apare alături de tatăl ei, cu părul împletit perfect și cu aparat dentar, părând o adevărată domnișoară. Dar artista nu s-a oprit aici, adăugând și poze din primii ani de viață, alături de fratele ei mai mare sau chiar în studioul de înregistrări, alături de mama sa.

Mesajul care a însoțit postarea este plin de dragoste și mândrie. „Dulcea noastră SiSi Mama a împlinit 9 ani!!”, a scris Ciara. „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o fiică Inteligentă, Îndrăzneață, Iubitoare, Încrezătoare și unică! Mini-varianta mea! Este cu adevărat o binecuvântare să te sărbătorim pe tine astăzi! La mulți ani, prințesa noastră dulce! Te iubim atât de mult!”

Reacția fanilor nu a întârziat

Comunitatea online a reacționat imediat, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de urări și de mesaje pline de uimire. Mulți nu-și puteau crede ochilor cât de repede a trecut timpul. Te-ai fi gândit că au trecut deja 9 ani?

„Dacă acest copil are 9 ani, timpul a zburat oficial. La mulți ani, fetiță dulce!!!”, a scris un urmăritor. Alții au continuat în același ton: „Așa de prețioasă!!! Cel mai fericit La Mulți Ani, SiSi!!!” sau „Este amestecul perfect și frumos dintre voi doi”. Un alt comentariu care a surprins perfect realitatea a fost: „Este mini-varianta ta cu o urmă de Russ! La mulți ani!!!”.

Povestea de dragoste din spatele familiei

Familia frumoasă pe care Ciara și Russell Wilson au construit-o (ei mai au împreună un fiu, Win, de 5 ani, și o fiică, Amora, de 2 ani, artista având și un băiat, Future, de 11 ani, dintr-o relație anterioară) are la bază o poveste de dragoste specială. Cei doi s-au cunoscut în martie 2015 și s-au căsătorit în 2016. Într-un podcast din 2024, menționat și de Hellomagazine, Russell a dezvăluit cum a știut că Ciara este aleasa.

Sportivul a povestit că, fix cu trei zile înainte să o întâlnească, și-a scris pe o listă cele „cinci lucruri non-negociabile” pe care le căuta la o parteneră. Iar lista nu era deloc simplă. El își dorea „o femeie credincioasă”, o persoană care este „loială” nu doar lui, ci „în tot ceea ce face”, independentă și cu „propria identitate”. Pe lângă acestea, căuta „o femeie care să mă iubească așa cum l-a iubit mama pe tata pe patul de moarte, când era la cel mai jos nivel al său” și, în final, o femeie care „să încline camera” atunci când intră.

Și, pe bune, se pare că universul i-a ascultat rugăciunile.

Momentul care i-a schimbat viața

Russell își amintește perfect prima lor întâlnire și momentul care i-a pecetluit destinul. Nu a fost vorba doar despre Ciara, ci și despre fiul ei, care avea atunci doar nouă luni. „Am intrat în cameră și l-am văzut, știi, micuțul Future avea nouă luni la vremea aceea, și s-a târât în poala mea”, a povestit el.

Acela a fost momentul revelației.

Imediat a înțeles că „aceasta va fi responsabilitatea mea”. Mai mult, sportivul a adăugat că a simțit o confirmare divină în acea seară. „Îmi amintesc că am plecat în noaptea aceea și Dumnezeu mi-a spus: «Creșterea acestui copil va fi responsabilitatea ta»”. O responsabilitate pe care și-a asumat-o cu toată inima și care a stat la baza familiei unite pe care o au astăzi.