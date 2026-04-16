Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan, a uimit pe toată lumea cu noua sa înfățișare. Tânăra de 25 de ani a slăbit serios, și-a schimbat culoarea părului și pare mai încrezătoare ca niciodată, afișându-și noua siluetă în mediul online.

O nouă înfățișare

Schimbarea este, pe bune, spectaculoasă. Tânăra sportivă s-a vopsit șaten ciocolatiu și a adoptat un nou stil vestimentar, cu ținute la modă care îi pun perfect în valoare silueta. Fotografiile postate pe rețelele de socializare au strâns un număr solid de aprecieri, semn că fanii sunt cuceriți de noul ei look. Dincolo de imagine, Sarah este sportivă de performanță și joacă baschet la nivel înalt în SUA.

Provocările numelui Prodan

Dar viața în lumina reflectoarelor nu a fost mereu simplă. Într-un podcast moderat chiar de mama sa, Anamaria Prodan, Sarah a mărturisit că numele celebru i-a adus, mai ales în copilărie, destule bătăi de cap.

Recomandari Fiica lui Florin Dumitrescu a împlinit 11 ani. Ce mesaj i-a transmis Cristina

„A fost mult mai greu când eram copil. Când ești copil, sunt multe răutăți, mulți copii răi. De fapt, îmi aduc aminte când eram mai mică și începusem cu sportul și era un pic mai greu, dar nu neapărat în sport, ci și la școală. Țin minte că veneam acasă și mai plângeam, copiii erau răi, dar când am crescut, cred că a devenit din ce în ce mai ușor, dar la mine era un pic mai greu. A fost o provocare să fac chestiile pe care le-ai făcut tu și poate și mai multe”, declara Sarah Dumitrescu.

O familie cunoscută, dar discretă

V-ați întrebat vreodată cum arată tabloul complet al familiei? Tânăra de 25 de ani este fiica Anamariei Prodan din căsnicia cu Tibi Dumitrescu. Ea mai are o soră, Rebeca, în vârstă de 26 de ani, care a ales o viață departe de ochii publicului (a studiat moda la Milano și acum locuiește la New York).

Iar din căsnicia mamei sale cu Laurențiu Reghecampf, Sarah îl are ca frate vitreg pe Bebeto, acum un adolescent de 17 ani.

Recomandari Daniel Nuță și-a schimbat look ul. Cum arată acum ”Vlad Țepeș”?

Spre deosebire de Sarah, sora ei mai mare, Rebeca, preferă discreția și se ferește de aparițiile mondene.