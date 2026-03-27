Dorian Popa și Andreea au confirmat oficial nunta pentru anul 2026. După o cerere în căsătorie romantică în Maldive, care a stârnit numeroase speculații, cuplul pregătește un eveniment de vis, cu un decor spectaculos: 25.000 de trandafiri albi aduși special din Olanda.

O cerere în căsătorie luată în glumă

V-ați gândit vreodată că o veste atât de mare poate fi luată drept farsă? Ei bine, exact asta s-a întâmplat cu cererea în căsătorie din Maldive. La momentul respectiv, mulți au crezut că totul este o strategie de marketing, numai că lucrurile stau complet diferit. Dorian Popa a lămurit acum situația. „Parcă mai ieri eram în Maldive și o ceream pe Andreea, iar toată lumea credea că este o glumă. Numai noi și cei apropiați nouă știam că nu este o glumă. Ne bucurăm că a trecut timpul și facem pasul ăsta frumos pe care abia așteptăm să îl facem”, a precizat artistul.

Și Andreea a ținut să puncteze că totul este cât se poate de serios. „Unii au zis că e vrăjeală, unii au zis că e doar de marketing. Ce credeți? Ne căsătorim!”, a declarat ea, vizibil emoționată, alături de partenerul său.

Doar 90 de invitați și un decor de vis

Cuplul nu-și dorește o nuntă cu sute de persoane, ci o ceremonie restrânsă și elegantă.

Vor fi prezenți doar oamenii cu adevărat importanți din viața lor. „Avem o mână de invitați, suntem doar 90, pentru că vrem să fie între cei mai apropiați dintre cei apropiați. Așteptăm momentul cu sufletul la gură”, a mărturisit Dorian Popa. Iar planurile de viitor sunt clare, cei doi visând să își întemeieze o familie. „Asta ne dorim, să fim o familie și, pe viitor, să se și completeze familia”, a adăugat el.

Pregătirile sunt în toi

Pregătirile sunt deja în toi, iar emoțiile cresc pe zi ce trece, după cum recunoaște chiar vloggerul. „Suntem în emoțiile pregătirilor, le mulțumim celor care sunt alături de noi”, a mai spus Dorian. Acesta a dezvăluit și câteva detalii despre aranjamentul de la petrecere, care pare desprins din povești. Mesele vor fi aranjate în formă de „S”, tacâmurile vor fi aurii, iar pe mese vor fi așezați cilindri decorativi (un detaliu dorit expres de viitoarea mireasă).

Andreea a confirmat că totul este exact pe placul ei: „E exact cum am visat, iubirea mea!”.

Până la urmă, totul pare să se alinieze perfect pentru cei doi. „Sperăm să fie frumos, sperăm să ne ajute Dumnezeu cu vreme frumoasă și, în rest, abia așteptăm să fim, oficial, domnul și doamna Popa”, a declarat artistul.