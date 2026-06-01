Fostul pilot de Formula 1 Ralf Schumacher a spus cel mai important „da” din viața lui pe 30 mai, într-o ceremonie civilă extrem de discretă la Saint-Tropez. Alesul inimii sale este Étienne Bousquet-Cassagne, partenerul său cu 14 ani mai tânăr, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

De ce ne fascinează o astfel de știre tocmai pe noi, femeile care jonglăm zilnic cu atâtea responsabilități și presiuni exterioare? Pentru că, într-o eră în care totul se expune ostentativ pe rețelele sociale, alegerea de a-ți trăi iubirea departe de ochii curioșilor devine un lux absolut. Este o dovadă clară că îți poți rescrie povestea la orice vârstă, alegând liniștea ta personală în locul validării publice.

O iubire asumată și un business pe măsură

Relația celor doi nu mai era un secret încă de la începutul anului 2024, când Ralf a confirmat oficial că formează un cuplu cu Étienne. Iar lucrurile stau chiar foarte bine între ei, nu doar acasă, ci și în zona profesională.

Cei doi sunt și parteneri de afaceri, producând împreună vinuri premium, printre care și renumitul Ribolla Gialla în Slovenia. Să fim sincere, o pasiune comună pentru rafinament și un proiect construit în doi sună a rețetă de succes. Asta da echipă, ?

Măsuri de securitate ca în filme

Dar cum s-a desfășurat evenimentul propriu-zis.

Așa cum a relatat Unica recent, cununia a adunat în jur de 80 de invitați și a fost organizată cu măsuri stricte de securitate. Intimitatea a fost literă de lege pentru miri.

Cei doi au ales să intre pe o ușă laterală a primăriei și au ieșit prin spate, fix pentru a evita camerele de luat vederi ale jurnaliștilor. Ceremonia a început la ora 17:18, într-o atmosferă extrem de elegantă. Invitații au fost rugați să aștepte afară până la momentul oficial, iar personalul a folosit umbrele pentru a bloca orice unghi indiscret. După ce și-au jurat iubire, Ralf și Étienne s-au urcat într-o barcă de lux de tip Riva și au plecat spre o locație privată pentru o petrecere restrânsă.

După o carieră fulminantă în motorsport, cu șase victorii și 27 de podiumuri, Ralf pare să fi găsit liniștea pe care o căuta. Noua sa viață abia începe, departe de agitația și presiunea reflectoarelor. Dacă cei doi ne vor mai oferi mici imagini din viața lor de cuplu sau vor prefera să se bucure de fericirea lor doar în cercul intim de prieteni.