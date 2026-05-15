După calificarea României în finala Eurovision 2026, cu piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, reacțiile în mediul online nu au întârziat să apară. În timp ce unii au lăudat prestația, alții au criticat alegerea. Elena Cârstea a intervenit cu un mesaj categoric pe Facebook, arătându-și susținerea pentru tânăra artistă.

De ce contează susținerea artiștilor

Într-o competiție atât de mediatizată cum este Eurovision, presiunea publicului și a comentariilor poate fi copleșitoare pentru artiști. este esențial să le fim alături, mai ales când reprezintă țara. Până la urmă, fiecare voce contează, iar încurajările pot face o diferență enormă în moralul unui concurent.

Reacții pro și contra și un mesaj direct

Prestația Alexandrei Căpitănescu la Viena a stârnit discuții aprinse. Pe de o parte, a existat entuziasm pentru calificarea în marea finală, programată sâmbătă, 16 mai. au apărut și critici legate de piesa „Choke Me” și de momentul artistic în sine. E drept că gusturile nu se discută, dar uneori, parcă uităm de efortul din spatele scenei, ?

Elena Cârstea a reacționat vehement la aceste comentarii negative. „Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei, are un imens talent și șanse mari să câștige. Toți împăiații care își dau cu părerea negativ mai duceți-vă la origini. Eu spun că față asta trebuie susținută și apreciată pentru tot ce a făcut până acum. Mult succes și ai câștigat un fan!”, a scris Elena Cârstea pe Facebook, conform Click.

„Mă simt copleșită de emoții. A fost atât de frumos, m-am simțit atât de bine pe scenă! O, Doamne! Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru că ne-ați ales pe noi. Sperăm să vă placă și în finală și să ne votați. Vă iubim!” – Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision

Iar mesajul ei a venit după ce Alexandra a reușit să impresioneze publicul și juriul în a doua semifinală, desfășurată pe 14 mai. Tânăra artistă a mărturisit că se simte copleșită de emoții și le-a mulțumit tuturor celor care au susținut-o. Așa cum ați văzut, declarația ei, preluată de TVR, este plină de recunoștință.

Ce urmează pentru România în finală

România se alătură altor 24 de țări calificate în finală: Albania, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Israel, Italia, Lituania, Malta, Moldova, Norvegia, Polonia, Serbia, Suedia, Ukraina și Marea Britanie. Acum, tot ce mai rămâne de făcut este să o susținem pe Alexandra Căpitănescu în marea finală. Oare va reuși să aducă trofeul acasă? Sinceră să fiu, sper din toată inima!