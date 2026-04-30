O seară plină de eleganță și stil a adunat cele mai mari nume din lumea modei și a showbizului la New York, la cea de-a cincea ediție a Galei Globale King’s Trust. Evenimentul, desfășurat miercuri seara la prestigioasa casă de licitații Christie’s, i-a avut ca oaspeți de onoare pe Regele Charles și Regina Camilla, aflați într-o vizită de stat de patru zile în Statele Unite.

Un eveniment regal pe pământ american

În discursul său, Regele Charles a vorbit despre „legătura durabilă” dintre Marea Britanie și SUA, adăugând că este „o relație înrădăcinată în creativitate, inițiativă și valori comune, amintindu-ne că suntem cu adevărat mai puternici împreună”. Monarhul a mărturisit că este „mândru” de activitatea fundației sale din ultimele cinci decenii și de „investiția în tineri”.

Iar mesajul său a fost unul plin de speranță și recunoștință. „Pe măsură ce privim spre viitor, nu voi apuca să văd viitorul îndepărtat, dar vă sunt enorm de recunoscător pentru ceea ce puteți face cu toții, ca susținători, pentru a ajuta în acest efort necesar de a promova următoarea generație, asigurându-vă că talentul și ambiția lor continuă să ne întărească societatea pentru mulți ani de acum încolo”, a încheiat suveranul britanic.

Iman, apariția serii

Dincolo de discursurile oficiale, seara a fost un adevărat spectacol de modă. Și, pe bune, regina neîncoronată a evenimentului a fost supermodelul Iman. A pășit pe covorul roșu într-o salopetă neagră, cu o croială impecabilă, care i-a pus în valoare silueta. Designul, care imita un sacou în partea de sus, cu umeri proeminenți și o trenă amplă, a fost de un rafinament absolut.

Piesa de rezistență a fost însă accesoriul sculptural supradimensionat pentru cap, care a adăugat o notă dramatică și artistică întregului look. O apariție curajoasă, care ne amintește de ce Iman este și va rămâne un icon al stilului.

Eleganță la superlativ pe covorul roșu

Regina Camilla a strălucit, la rândul ei, într-o rochie cu imprimeu leopard și guler înalt, accesorizată simplu, cu un clutch negru. O alegere modernă și plină de personalitate. Nici Martha Stewart nu s-a lăsat mai prejos, arătând incredibil într-o rochie lungă, de un albastru închis, acoperită complet de paiete sclipitoare.

Într-o trecere în revistă a celor mai spectaculoase ținute, Hellomagazine a surprins esența fiecărei apariții, de la clasic la avangardist. Anna Wintour, fosta editoare Vogue, a rămas fidelă stilului său clasic și impecabil: o rochie lungă cu model alb și oliv, purtată sub un trenci crem structurat. Și, fireste nelipsiții ochelari de soare negri. Dar te-ai fi așteptat la altceva din partea ei?

De la designeri la vedete de la Hollywood

Lista aparițiilor memorabile a continuat. Donatella Versace a impresionat într-o rochie bleu pal, lungă, cu mâneci transparente și aplicații geometrice. Charlotte Tilbury, mogulul din industria de make-up, a optat pentru o rochie neagră din dantelă texturată, cu detalii din paiete și o pelerină dramatică. Stella McCartney a ales o rochie șic din satin bleumarin, cu un corset structurat ce amintea de o capă.

Actrița Nina Dobrev, cunoscută din „The Vampire Diaries”, a fost o apariție eterică într-o rochie verde smarald, fără bretele, cu un decolteu în formă de inimă și o fustă plisată, fluidă. Supermodelul Karlie Kloss a ales o rochie roșie îndrăzneață, cu un singur umăr și drapaje spectaculoase, în timp ce Jasmine Tookes, model Victoria’s Secret, a atras toate privirile într-o rochie fără bretele cu un corset din paiete și catifea neagră, creând o siluetă de clepsidră.

O mențiune specială merită și Natasha Poonawalla, femeia de afaceri care a purtat o ținută complexă, cu un top halter și o fustă voluminoasă, drapată. Ea a explicat că rochia sa „prezintă o broderie manuală complexă Arpi, în tradiția antică Kantha, una dintre cele mai renumite arte textile de pe subcontinentul indian, originară din Bengal de acum peste 500 de ani”. O adevărată operă de artă purtată pe covorul roșu.