Hailie Jade, fiica celebrului rapper Eminem, a simțit pe pielea ei cât de toxic poate fi internetul. O simplă fotografie în costum de baie la piscină s-a transformat rapid într-o avalanșă de comentarii răutăcioase despre corpul ei.

Te gândești probabil cum te afectează pe tine o ceartă din online-ul american. Ei bine, când o femeie vizibil în formă este criticată atât de dur pentru felul în care arată, presiunea pe care o simțim noi, restul, crește absolut inutil. dacă și la un corp cu o siluetă curbată și tonifiată se găsesc defecte inventate, parcă îți vine să nu mai postezi niciodată poze din vacanță.

O glumă transformată în atac

Hailie, care găzduiește podcastul „Just A Little Shady” (o trimitere clară la tatăl ei, supranumit Slim Shady), are 3.8 milioane de urmăritori pe Instagram. Într-o postare de la piscină, ea a vrut doar să facă o glumă, dovedind că a moștenit simțul umorului de la tatăl ei.

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Pozând pe jumătate scufundată, tânăra stătea la marginea unei piscine exterioare cu vedere la o plajă superbă cu nisip. Purta o pereche de slipi negri decupați, asortați cu un top cu imprimeu de tigru. Cu ochelari de soare și părul lăsat liber, a zâmbit drăguț spre cameră.

„Piscina asta îmi face fundul să pară mare” – Hailie Jade, Influencer

Și de aici a început nebunia. Deși mesajul ei, însoțit de un emoji care râde, nu era menit să atragă atenția asupra feței sale, unii au folosit ocazia pentru a o ataca direct.

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Când standardele devin absurde

Așa cum notează Theblast într-un material recent, comentariile au depășit rapid limita bunului simț. Un fan a scris tăios „Da, o face”, în timp ce altul a adăugat „Nu, fundul tău este mare”.

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. Un alt comentariu a stârnit o adevărată furtună online.

„Da, și fiind cu 30 de livre supraponderală.” – Comentator online

Să fim serioase. Să spui despre o femeie care își evidențiază brațele și umerii tonifiați că are peste 13 kilograme este complet absurd. Din fericire, comunitatea ei a reacționat rapid. Fanii i-au luat apărarea, unul dintre ei spunând că tânăra este „cât se poate de perfectă”. Altcineva s-a declarat pur și simplu îngrozit de direcția în care a luat-o secțiunea de comentarii.

Lecția din spatele ecranelor

Dar Hailie nu este la prima apariție de acest gen. Într-o altă postare din 2021, ea a strâns peste 260.000 de aprecieri pozând pentru un selfie în baie, unde și-a arătat abdomenul plat și picioarele tonifiate.

„Pregătită pentru toaaaaaate zilele de vară.” – Hailie Jade, Influencer

Între timp, viața merge înainte dincolo de hate-ul online. În luna mai, fiica lui Eminem și-a topit fanii cu o fotografie adorabilă în care își ținea în brațe băiețelul, Elliot Marshall McClintock, pe care îl are cu soțul ei, Evan McClintock.

Numai că episoadele de genul acesta ne amintesc cât de atenți trebuie să fim cu spațiul nostru digital.

Decizia de a ignora criticile nefondate rămâne singura soluție sănătoasă pe termen scurt. Până la o eventuală schimbare a algoritmilor care tolerează acest tip de abuz verbal pe rețelele sociale, responsabilitatea de a ne proteja liniștea mentală ne revine exclusiv nouă.