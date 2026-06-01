Nadiya Bychkova, îndrăgita dansatoare ucraineană, a părăsit neașteptat show-ul britanic Strictly Come Dancing după aproape un deceniu de apariții spectaculoase. În loc să se lase copleșită de schimbarea bruscă de distribuție, vedeta a ales să privească partea plină a paharului și să se concentreze pe viața de familie.

Știi momentul ăla când simți că ți se închide o ușă în nas pe plan profesional și intri în panică? Ei bine, abordarea Nadiyei este o lecție excelentă despre cum o schimbare de carieră nedorită inițial se poate transforma în cel mai mare câștig personal. Pentru ea, ieșirea din lumina reflectoarelor înseamnă, în sfârșit, timp real petrecut cu fiica ei, departe de stresul repetițiilor interminabile.

Dansatoarea s-a alăturat competiției în 2017 și a făcut pereche de-a lungul anilor cu celebrități precum Davood Ghadami, Lee Ryan, David James, Dan Walker și Matt Goss. Decizia producătorilor de a schimba formatul și de a aduce o nouă echipă a luat pe multă lume prin surprindere, marcând finalul unei ere pentru fanii emisiunii.

Recomandări Gestul emotionant facut de Nadia Comaneci pentru mama ei. Imaginile care au cucerit internetul

O nouă perspectivă asupra schimbărilor

Iar reacția ei este pur și simplu de admirat. Într-un interviu exclusiv publicat recent de Hellomagazine, Nadiya a vorbit deschis despre emoțiile prin care a trecut în această perioadă de tranziție.

„În general, mentalitatea mea este că viața are felul ei de a te ghida și de a termina lucrurile atunci când trebuie să fie terminate.” – Nadiya Bychkova, dansatoare profesionistă

Sigur că despărțirile dor. Dar ea recunoaște că, deși e emoționant să pui punct unui capitol, sentimentul de a merge mai departe cu noi proiecte este unul extrem de bun. Acum se pregătește pentru un nou turneu live, Jukebox Idols, alături de grupul vocal The Overtones.

Recomandări Adevarat la Balmoral. Secretul ultimelor zile ale reginei Elisabeta

Timpul cu copiii nu se întoarce

Aici vine partea care rezonează cu noi, mamele. Dincolo de noile proiecte, cel mai mare avantaj al acestei pauze este fiica ei, Mila, în vârstă de nouă ani, pe care o are cu fostul logodnic, fotbalistul sloven Matija Škarabot.

Timp de nouă ani, luna august a fost mereu un haos total pentru Nadiya. Exact când fetița ei avea vacanța de vară, ea trebuia să pregătească toate numerele de grup pentru emisiune. Acum? Va avea prima ei lună august complet liberă alături de copilul ei.

Numai că pasiunea pentru dans pare să se moștenească. Mila îi calcă deja pe urme, ajungând recent în finala unei competiții de dans la Blackpool. Nadiya spune că ar susține-o total dacă, într-o zi, ar vrea să participe la o versiune pentru juniori a emisiunii.

Recomandări Marilyn Monroe, 100 de ani de la naștere. Povestea femeii care a schimbat regulile.

Ce se întâmplă cu prieteniile de la job

O altă lecție faină? Să nu arzi podurile. Nadiya a păstrat relații strânse cu fostele gazde ale emisiunii, Tess Daly și Claudia Winkleman, cu care ține legătura constant. Ba chiar o consideră pe cântăreața Alexandra Burke cea mai bună prietenă a ei, spunând că emisiunea i-a oferit acest dar minunat. și a menționat că a navigat cu mult profesionalism relația cu fostul ei partener de viață și coleg de platou, Kai Widdrington.

Despre noii prezentatori, Emma Willis, Josh Widdicombe și Johannes Radebe, are doar cuvinte de laudă. E mândră de Johannes și crede că noul trio va aduce un suflu proaspăt pe micile ecrane.

Dacă și când se va concretiza noua ei poziție de coregraf în cadrul show-ului, discuțiile cu producătorii fiind încă în desfășurare. Până una alta, Nadiya va urmări noua grilă de toamnă de pe canapea, alături de Mila, bifând astfel cel mai important rol al ei de până acum.