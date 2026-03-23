Kylie Jenner, în vârstă de 28 de ani, și Timothée Chalamet, de 30 de ani, par mai serioși ca niciodată în privința relației lor. După o poveste de dragoste începută în aprilie 2023, surse apropiate cuplului susțin că discuțiile despre o posibilă logodnă chiar în acest an sunt tot mai aprinse, alimentând speculațiile fanilor.

Conversații serioase despre viitor

Potrivit unor surse din anturajul celor doi, relația a atins un nou nivel de maturitate. „Relația lor este foarte puternică și au un ritm bun,” a explicat un apropiat pentru Us Weekly. Se pare că lucrurile sunt destul de avansate între fondatoarea imperiului de cosmetice și actorul celebru.

Discuțiile nu sunt deloc superficiale. „[Au avut] cu siguranță o mulțime de conversații reale despre viitorul lor și despre ceea ce își doresc amândoi,” a continuat aceeași sursă. Dar cum rămâne cu nunta? Ei bine, se pare că nu se grăbesc, deși ideea unei logodne prinde contur. „Nu se grăbesc să se căsătorească, dar sunt complet pe aceeași lungime de undă și chiar au vorbit despre o logodnă anul acesta.”

Un copil împreună pe lista de dorințe

Dincolo de o posibilă logodnă, cei doi par să aibă planuri și mai mari, care implică extinderea familiei.

Un copil.

„Kylie își dorește foarte mult încă un copil și a fost deschisă în legătură cu faptul că nu simte că trebuie să fie căsătorită pentru a face asta,” a dezvăluit sursa. Iar această dorință este reciprocă, se pare. „Amândoi sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește dorința de a avea un copil împreună.”

Iar schimbarea cea mai mare pare să fie la actor. Până la urmă, cum vine asta? O sursă a clarificat: „Timothée nu s-a gândit niciodată să-și întemeieze o familie până când a cunoscut-o pe Kylie,” adăugând că, în schimb, „[în timp ce] Kylie simte că a fost menită să fie mamă și ar face-o din nou și din nou.”

Kylie a vorbit deschis despre planurile ei

Aceste zvonuri nu vin de nicăieri, e drept. Kylie însăși a confirmat dorința de a-și mări familia într-un interviu recent acordat pentru Vanity Fair, unde a vorbit despre cum își vede următorii ani. „În ultimii ani ai decadei de 20 de ani, vreau să mă concentrez doar pe mine, pe afacerile mele, pe munca mea, să călătoresc cu copiii mei [și] să mă bucur de copiii mei,” a declarat Jenner, adăugând apoi tranșant: „Și apoi… îmi doresc mai mulți copii.”

Kylie este deja mamă a doi copii (pe care îi are cu fostul partener, Travis Scott): fiica Stormi, în vârstă de opt ani, și fiul Aire, care are patru ani.

Ce spune Timothée despre rolul de tată?

Și Timothée a atins subiectul paternității. Întrebat despre această posibilitate într-un interviu pentru Vogue, actorul din „Call Me By Your Name” a fost concis, dar extrem de sugestiv.

Răspunsul lui a fost scurt: „Asta ar putea fi pe radar.”