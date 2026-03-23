Margot Robbie, starul momentului, a intrat în lumea lui Kylie Minogue pentru noua campanie a genții Chanel 25. Într-o zi însorită din decembrie, pe un platou de filmare din Los Angeles transformat într-o stradă pariziană, actrița a recreat videoclipul iconic din 2001 pentru piesa „Come Into My World”, sub îndrumarea aceluiași regizor, Michel Gondry. Și da, până și Kylie Minogue are o apariție surpriză la începutul noului clip.

Un vis împlinit după 25 de ani

Revederea dintre regizorul Michel Gondry (cunoscut pentru filmul Eternal Sunshine of the Spotless Mind) și Kylie Minogue a fost un moment special. Cei doi nu mai lucraseră împreună de la filmările originale, realizate pe străzile din Paris. Gondry a mărturisit că reîntâlnirea a fost ceva ce aștepta de mult timp.

„Am visat la Kylie timp de 25 de ani”, a declarat regizorul. „Așa că am găsit în sfârșit o modalitate de a o revedea.”

O legătură personală pentru Margot

Pentru Margot Robbie, acest proiect a fost mai mult decât un simplu job. A fost, după cum spune chiar ea, un moment în care cercul s-a închis. V-ați fi gândit vreodată că primul concert la care a mers actrița a fost chiar unul al lui Kylie Minogue, în Sydney, în timpul turneului Fever? Iar „Come Into My World” era al patrulea single de pe acel album.

Și asta nu e tot. Cu ani în urmă, întrebată cine ar dori să o interpreteze într-un film biografic, Kylie a numit-o pe… Margot Robbie. „Nu există nimic ce Margot nu poate face”, spune acum vedeta pop. Numai că Robbie nu e pe deplin de acord și răspunde amuzată: „Nu pot să cânt!”.

Actrița își amintește perfect experiența primului ei concert. „Cea mai bună prietenă a mea, mama ei și cu mine am condus până la Sydney pentru concert. Atmosfera era incredibilă. După aceea, mi-am luat un tricou albastru cu «Kylie» scris cu roz și cu silueta ei. Uf, aș vrea să mai am acel tricou. Îmi amintesc totul despre el. A fost primul meu concert și a fost incredibil.”

Karaoke și imnul neoficial al Australiei

Întrebată ce ar cânta la karaoke alături de Kylie, Margot a avut un răspuns neașteptat. Stai puțin, nu te-ai aștepta la asta.

„Dacă Kylie și cu mine am face karaoke împreună, aș muri și aș ajunge în rai – ar fi atât de distractiv. Ce am cânta? Pare prea clar să cântăm o piesă de-a lui Kylie. Din moment ce amândouă suntem australience, poate am alege imnul neoficial al Australiei, «The Horses» de Daryl Braithwaite.”

Pe bune, ce moment ar fi!

Geanta Chanel 25 și o relație de durată

Dincolo de nostalgie, campania pune în prim-plan geanta Chanel 25. Margot Robbie, o persoană declarată practică, pare să fie cucerită de noul accesoriu. „Este atât de grozavă. Îmi place că au făcut-o în trei dimensiuni diferite și într-o varietate de culori. Sunt sigură că unii oameni le vor colecționa”, a spus ea.

Dar relația ei cu Chanel nu e nouă. Actrița a colaborat cu celebra casă de modă și pentru alte proiecte cinematografice. În filmul Wuthering Heights, de exemplu, a purtat peste 50 de ținute, multe dintre ele accesorizate cu bijuterii de arhivă Chanel. „Am cusut piese chiar și în părul meu sau pe haine”, a dezvăluit Robbie. Și în Barbie a purtat ținute Chanel de arhivă.

„E atât de plăcut să am această relație cu Chanel, unde pot să îi sun și să le spun: «Hei, facem un film – ar putea fi o oportunitate foarte distractivă». De la Barbie la Wuthering Heights – dacă Chanel funcționează în ambele, înseamnă că nu există nimic pentru care să nu funcționeze.”