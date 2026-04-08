Apariția lui Margot Robbie de la Săptămâna Modei de la Paris din luna martie a stârnit un val de speculații. Cu o față vizibil mai suplă, pomeți ascuțiți și o linie a maxilarului sculptată, mulți s-au întrebat dacă actrița a apelat la o intervenție estetică populară. Numai că un chirurg plastician de renume vine cu o perspectivă neașteptată.

Ce spune chirurgul despre Margot Robbie

Dr. Ramtin Kassir, un chirurg plastician triplu certificat din New York, a analizat fotografiile recente ale actriței și a oferit o opinie de specialitate. Surprinzător, el nu este convins că vedeta din Wuthering Heights a apelat la bisturiu. „Privind fotografiile recente, nu există dovezi clare că Margot Robbie a suferit o îndepărtare a grăsimii bucale. Fața ei încă prezintă un volum natural în zona de mijloc și o tranziție lină sub pomete, ceea ce nu se observă de obicei atunci când procedura a fost efectuată agresiv”, a declarat medicul.

Iar explicațiile pentru schimbarea de look ar putea fi mult mai simple. „Schimbările în aspect pot fi atribuite și unor factori precum fluctuațiile de greutate sau utilizarea medicamentelor GLP-1”, a adăugat Dr. Kassir.

Ce este, de fapt, bichectomia?

Probabil ai auzit peste tot despre această procedură, dar ce presupune ea, mai exact? Bichectomia, sau îndepărtarea grăsimii bucale, este o intervenție tot mai căutată. „Îndepărtarea grăsimii bucale implică reducerea pungii de grăsime bucală, care se află adânc în obrazul inferior, pentru a crea un contur mai definit sub pomete”, explică Dr. Kassir.

Procedura nu este deloc simplă. E drept că sună banal, dar lucrurile stau puțin diferit. „Poate fi efectuată intraoral sau ca parte a unei proceduri faciale mai profunde, dar necesită un nivel ridicat de precizie pentru a evita rezecția excesivă și pentru a proteja structuri critice precum ramura bucală a nervului facial și ductul lui Stensen.”

Un trend periculos și „exagerat”

Popularitatea acestei intervenții a explodat în ultimii ani, iar nume precum Bella Hadid și Chrissy Teigen sunt și ele asociate cu zvonuri similare. totusi, Dr. Kassir trage un semnal de alarmă, afirmând că tendința este „exagerată”.

„Îndepărtarea grăsimii bucale a câștigat popularitate pentru că creează un contur facial mai ascuțit, mai sculptat. totusi, a devenit și una dintre cele mai exagerate proceduri din chirurgia estetică în ultimii ani”, spune el.

Dar merită, pe bune, un astfel de risc?

Medicul subliniază că bichectomia nu este potrivită pentru oricine. „La pacienții selectați cu atenție, de obicei cei cu o față inferioară mai grea sau cu o plenitudine mai pronunțată, poate fi un adjuvant util. Totuși, la pacienții mai tineri sau natural mai slabi, sfătuim în general împotriva ei.”

Riscurile pe termen lung: îmbătrânire prematură

Dincolo de aspectul imediat, riscurile pe termen lung sunt cele care ar trebui să ne îngrijoreze. Odată eliminată, grăsimea din obraji nu se mai reface, iar consecințele devin vizibile odată cu trecerea anilor.

„Provocarea este că grăsimea bucală este o grăsime a tinereții; odată îndepărtată, nu se regenerează. În timp, pacienții pot părea scobiți, trași la față și îmbătrâniți prematur, în special pe măsură ce grăsimea facială naturală se diminuează cu vârsta (un proces inevitabil pentru oricine)”, avertizează chirurgul.

Scopul esteticii faciale nu este golirea feței. „Scopul nostru în estetica facială nu este să scobim fața, ci să creăm umbre strategice, un contur moale sub pomete și definiție de-a lungul liniei maxilarului și a unghiului gonial, păstrând în același timp volumul acolo unde este necesar.”

Până la urmă, problema nu stă în procedură, ci în modul în care este aplicată. „Ca în cazul multor proceduri, problema nu este procedura în sine, ci cât de frecvent și de agresiv este efectuată. Cheia stă în reținere, experiență și selecția corectă a pacientului.”