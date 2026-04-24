Charlize Theron, Margot Robbie și Jessica Chastain au renunțat la pletele lungi. Toate trei au optat recent pentru tunsoarea bob, dar în spatele acestei alegeri s-ar putea ascunde mai mult decât o simplă schimbare de sezon sau o nevoie de lejeritate în lunile de vară. Unii experți o numesc un adevărat act de rebeliune.

Bobul, un manifest neașteptat

Hai să fim serioși, nu e doar o tunsoare practică. În contextul în care curente precum „manosphere” (o colecție de ideologii misogine online) și imaginea femeii casnice tradiționale câștigă teren, renunțarea la părul lung, considerat un simbol al feminității clasice, devine o declarație. Life coach-ul Mhairi Todd, care și-a tuns recent părul în stil bob, este de acord cu această interpretare.

„Există o lungă istorie culturală legată de păr și feminitate,” explică Mhairi. „Părul a fost întotdeauna o prescurtare pentru modul în care societatea prețuiește femeile. Părul lung a însemnat adesea tinerețe și dezirabilitate, în timp ce părul scurt a fost codificat ca fiind practic sau neutru.”

Recomandari Par scurt? Iata cum poti sa te tunzi precum actritele de la Hollywood

Ea adaugă că percepția este stratificată pe generații. „Pentru generațiile baby boomer și cele mai în vârstă, părul lung făcea parte din pachetul «femeii ideale», deoarece femeile erau prețuite în primul rând pentru aspect și obediență.”

Presiunea standardelor de frumusețe

Această noțiune, spune Todd, este respinsă de tot mai multe femei, în special din generațiile Millennials și Gen X. V-ați gândit vreodată la asta? Dar mesajul tradiționalist se ciocnește de o lume complet diferită. „Se așteaptă de la noi să le facem pe toate: să construim cariere, să creștem copii, să rămânem atrăgătoare, să îmbătrânim frumos și să ținem totul sub control. Cred că multe femei își tund părul pentru că s-au săturat să se conformeze unor standarde de frumusețe la care nu au aderat conștient de la bun început.”

Până la urmă, transformarea este una profundă. „Cred că ceea ce vedem încet-încet este o trecere de la părul ca obiect de validare externă la părul ca vehicul pentru autodefinire,” subliniază Mhairi.

Recomandari FOTO Rochii de Oscar: cum au aratat cel mai bine imbracate actrite de la Hollywood

Mhairi însăși și-a lăsat părul să crească timp de șase ani, de la nașterea primului ei fiu. „Aveam viziuni de sirenă, valuri delicate, obiective de păr de vis de pe Instagram,” povestește ea. Numai că realitatea era alta. „În acel păr era legată multă energie veche, iertați jocul de cuvinte. Așa că tunsul a fost simbolic, dar și literal.”

O eliberare,

„Și se simte genial. Este sănătos, ușor de aranjat, îl pot coafa singură și se simte ca un mic act de rebeliune. Am făcut-o pentru că am vrut. Atât.”

Recomandari 5 creme cu SPF 50 ideale pentru ten sensibil care nu irita pielea

Charlize Theron și „bobul conturat”

Charlize Theron și-a etalat noul bob la premiera celui mai recent film al său, „Apex”. Actrița a mărturisit recent că a filmat într-o perioadă în care „se lupta puțin” și „se simțea fără control”, așa că poate tunsoarea a fost un mod de a-și recăpăta puterea. Look-ul ei, coafat într-o parte cu un aspect umed și modern, este numit „bobul conturat” de către Philipp Haug, stilist de vedete și co-fondator al salonului Haug London Haus.

Acesta se concentrează pe o „croială arhitecturală personalizată”. Haug explică: „Acest look creează o ramă care acționează ca un «contur încorporat» pentru față. Semnătura acestui stil este un finisaj care arată scump, dar se simte natural. Se caracterizează prin renunțarea la liniile dure ale unui bob tradițional în favoarea unei texturi vii, palpabile. O tunsoare versatilă care permite părului să fie dat după ureche pentru a dezvălui pomeții, menținând în același timp o formă rotunjită și avantajoasă.”

Margot Robbie, de la Barbie la „părul post-piscină”

Iar Margot Robbie a lăsat în urmă atât părul super-stilizat de Barbie, cât și pletele rebele din „Wuthering Heights”, optând pentru un look ultra-modern. Caspar Finch, stilist la Hershesons Fitzrovia, îl numește „păr post-piscină” – un stil care lasă părul să se așeze natural, fără intervenții, în timp ce se usucă.

Abordarea lui Margot este mai puțin despre precizie și mai mult despre mișcare naturală, o declarație perfectă de revendicare a propriei identități. Stilul ei nu este cel umed, lipit de cap, pe care îl vedem de obicei la vedete, ci este moale, texturat și ușor imperfect. „Este grozav pentru lunile de vară, deoarece necesită întreținere redusă și nu are nevoie de coafare la cald,” adaugă Caspar.

Jessica Chastain și efectul de îngroșare

Cunoscută pentru părul său roșcat aprins, Jessica Chastain arată spectaculos cu noua sa tunsoare, un bob plin, tăiat până la nivelul bărbiei. Noul look al actriței îmbrățișează stilul clasic, făcându-i părul să pară mai des ca niciodată (un truc excelent pentru părul care se subțiază).

„Bobul Jessicăi încadrează fața frumos și îi ridică instantaneu look-ul. Se simte atât atemporal, cât și modern,” comentează stilista de vedete Melissa Timperly. Și, chiar dacă nu știm ca Jessica să treacă printr-o perioadă de schimbări majore, e drept că noua ei coamă este o adevărată declarație de stil.