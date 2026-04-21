Andreea Bălan (41 de ani) s-a căsătorit civil cu jucătorul de tenis Victor Cornea (32 de ani) pe 20 aprilie, într-o ceremonie restrânsă. Printre sutele de urări primite, mesajul colegei de breaslă Andreea Bănică a ieșit în evidență, fiind considerat nepotrivit de mulți internauți.

O urare considerată nepotrivită

La scurt timp după ce Andreea Bălan a postat imagini de la starea civilă, vedetele și fanii s-au grăbit să o felicite. Numai ca urarea Andreei Bănică a adus aminte de trecutul mai puțin fericit al miresei. Dar ce a putut să scrie, pe bune?

„Fericire multă, armonie, iubire, înțelegere! Casă de piatra ți-am urat prima data și nu a fost să fie. Organizează masa aia bună și venim cu darul”, a fost comentariul lăsat de Andreea Bănică, făcând o aluzie directă la mariajul artistei cu George Burcea, încheiat în 2020.

Răspunsul miresei nu s-a lăsat așteptat.

Andreea Bălan a părut deloc deranjată de comentariu, răspunzând cu entuziasm: „Merci din inimaaa daaa, abia aștept, ești sufletul petrecerii”. Se pare că artista se concentrează exclusiv pe prezentul fericit alături de noul ei soț.

Petrecerea cea mare și cele 3 rochii

Cununia civilă a fost doar un prim pas. Marea petrecere va avea loc pe 10 mai, într-un local de lux din Buftea, unde sunt așteptați sute de invitați. Iar planurile sunt grandioase, după cum a povestit chiar Andreea Bălan.

„Nunta mea cu Victor știți deja că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului”, a declarat artista pentru Viva.

Și totuși, cum rămâne cu luna de miere? Ei bine, planurile sunt puțin diferite.

Lună de miere amânată pentru iarnă

Proaspeții însurăței nu vor pleca imediat într-o vacanță romantică. Programul sportiv al lui Victor Cornea este extrem de încărcat, tenismenul fiind în plin sezon competițional.

„Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere”, a explicat Andreea Bălan.

Până atunci, cuplul se va mulțumi cu escapade mai scurte. „Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi”, a adăugat ea.

O ceremonie restrânsă și elegantă

Evenimentul de pe 20 aprilie a fost unul discret, alături de familie și prietenii apropiați. Pentru cununia civilă, Andreea Bălan a ales o rochie mini, albă și mulată pe corp. În schimb, Victor Cornea a optat pentru un costum albastru clasic și o cămașă albă. Fiicele artistei din căsnicia anterioară (cu actorul George Burcea), Ella și Clara, au completat tabloul de familie, purtând rochițe mov.