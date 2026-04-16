Dansatorul Alexandru Oltean, cunoscut publicului din 2017 de la show-ul „Românii au Talent”, a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendare. A fost prins la volan sub influența a trei substanțe interzise. Pe lângă asta, a rămas și fără permis pentru o perioadă de doi ani.

De la aplauze la dosar penal

În 2017, Alexandru Oltean era un exemplu de disciplină și talent pe scena celebrei emisiuni. Numărul său de dans i-a cucerit pe jurați și pe telespectatori, Mihaela Rădulescu descriindu-l atunci ca fiind „o poezie și o poveste frumoasă”. Și Florin Călinescu a fost la fel de impresionat. Deși nu a câștigat competiția, cariera sa a continuat pe scene din țară și din străinătate.

Dar viața lui Alexandru s-a schimbat dramatic după acel moment de glorie. Cine s-ar fi gândit că traiectoria sa va lua o asemenea turnură?

Prins în flagrant la Constanța

Totul s-a întâmplat în timpul unui control de rutină al poliției, pe un bulevard din Constanța. Oprit de agenți, dansatorul a fost supus testului DrugTest, care a indicat prezența substanțelor interzise în organism. Ulterior, analizele de laborator au confirmat consumul a nu mai puțin de trei tipuri diferite de substanțe psihoactive.

Faptele erau clare.

Apărarea din fața instanței

În fața instanței, Alexandru Oltean a încercat să își explice fapta, aducând în discuție realizările sale artistice și viața sa personală. E drept că a încercat să-și joace cartea performanțelor, sperând la o pedeapsă mai blândă.

„Inculpatul este o persoană tânără, cu studii, care are un copil minor în întreținere, iar activitatea sa profesională până la vârsta destul de fragilă pe care o are, a fost una cu realizări multiple. Astfel, inculpatul este o persoană care, pe plan artistic, a fost laureat la numeroase festivaluri naționale și internaționale, show-uri de televiziune, este câștigător al show-ului Eurovision cu reprezentanta Croației, a prezentat în cadrul unor companii celebre de dans, multe spectacole… Inculpatul, în ultimul cuvânt, spune că îi pare nespus de rău pentru toate, regretă profund faptele”, se arată în dosarul fostului concurent de la „Românii au talent”.

Numai că, până la urmă, faptele sale au cântărit mai greu în fața magistraților (ceea ce era de așteptat), care au decis să aplice pedeapsa fermă. Astfel, Alexandru Oltean a fost condamnat la închisoare cu suspendare și i-a fost anulat dreptul de a conduce pentru doi ani.