Karol G a revenit pe scena Coachella, dar nu oricum. La patru ani de la debutul său din 2022, artista columbiană a devenit prima femeie latino care este cap de afiș al festivalului în cei 27 de ani de existență ai acestuia. O bornă istorică nu doar pentru cariera sa, ci și pentru întreaga cultură latino.

De la păr albastru la un look natural

Dacă în 2022 apărea cu păr albastru, codițe groase și unghii în culorile steagului columbian, acum lucrurile au stat complet diferit. Karol G a apărut pe scenă cu un look aproape minimalist. Părul său blond-auriu era coafat în valuri lejere de către stilistul Cesar Deleon Ramirez, iar machiajul, realizat de Duvan Foronda, i-a pus în valoare trăsăturile fără să le exagereze. Pielea ei radia pe scenă, cu o notă subtilă de sclipici auriu pe pleoape și o nuanță discretă pe buze. Fără eyeliner dramatic.

O schimbare radicală.

Recomandari Rareș Cojoc, vacanță surpriză după divorț. A plecat doar cu fiul cel mare în Grecia

Pentru o artistă a cărei imagine a fost la fel de fluidă ca muzica sa, trecând prin nuanțe de roșu, roz și albastru electric, această simplitate a transmis putere. E drept că nu mai are nevoie de armură.

O poveste despre libertate

Spectacolul, coregrafiat de Parris Goebel (care a lucrat cu nume uriașe precum Rihanna, Shakira sau Janet Jackson), a debutat cu o fabulă animată. Povestea unei fete alese și transformate în femeie prin acceptare. Cu propria voce, Karol G a descris-o ca fiind „liberă, neîmblânzită și sălbatică”. Animalele au învățat-o să alerge și să zboare, râurile au învățat-o să simtă, iar munții au învățat-o să stea dreaptă. O alegorie clară a propriei sale călătorii din Medellín, Columbia, pe scena globală.

Iar povestea s-a încheiat cu un mesaj simplu: Pentru totdeauna liberă.

Recomandari Brigitte Pastramă, confesiuni după 7 ani de căsnicie M-a lovit public

Dar ce a urmat pe scenă a fost mai mult decât un concert, a fost dovada vie a acestei libertăți. Chiar și atunci când a trecut prin decoruri cu apă la jumătatea setului, cu părul liber și neatins, look-ul a rămas intact. A fost despre continuitate, nu despre spectacol.

Manichiura care a completat spectacolul

Până și manichiura artistei a reflectat noua sa imagine. Realizată de nail artistul Kim Truong, aceasta a imitat tenul ei auriu și pleoapele sclipitoare. „Am vrut ceva care să se simtă la fel de dinamic precum Karol pe scenă”, a spus Truong. S-a folosit oja Olive & June în nuanța Golden Velvet, care capta lumina într-un mod superb. V-ați fi gândit vreodată că o ojă poate spune atâtea?

Truong a adăugat că look-ul a fost gândit să pară „dimensional” și „reflectiv”. O evoluție clară față de zilele în care identitatea ei era exprimată mult mai direct, până la cel mai mic detaliu.

Recomandari Machiajul din Euphoria cu 3 miliarde de vizualizări demontează mitul sclipiciului după 50 de ani

Mai mult decât un concert solo

Muzical, Karol G a traversat un întreg continent. Setlist-ul a fost o hartă a Americii Latine, trecând de la reggaeton la mariachi, apoi la salsa, merengue, funk brazilian și mambo. În segmentul mariachi, de pildă, a evitat clișeul buzelor roșii, imortalizat de femei precum Selena Quintanilla. A rămas intenționat neutră, o pânză, nu un personaj.

Si totuși, frumusețea spectacolului a fost purtată de dansatori. Bărbați și femei cu capete rase în imprimeu de ghepard, creste colorate, codițe împletite, extensii lungi sau capete complet rase. Fiecare era o declarație de auto-definire. Trupa de mariachi, formată exclusiv din femei (prima de acest fel din SUA), a adus pe scenă buze îndrăznețe și șuvițe de păr roz, ca o rebeliune subtilă împotriva tradiției.

Împreună, au împins feminitatea și conceptul de „latinidad” dincolo de o estetică singulară. Iar Karol G, în centru, a făcut ceva mai subtil: s-a retras suficient cât să lase colectivul să strălucească. Mesajul a fost clar: se află într-o eră a stăpânirii de sine, nu aparține unui bărbat, unui gen muzical sau unei singure imagini, ci își aparține pe deplin ei însăși.