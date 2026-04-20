Karol G a revenit pe scena de la Coachella pentru al doilea weekend al festivalului și a electrizat publicul cu o apariție futuristă. Artista columbiană, prima femeie de origine latină care a fost cap de afiș la celebrul eveniment, a purtat o pereche de cizme argintii, metalizate, până la genunchi, create special pentru ea în parteneriat cu Reebok.

Cizme-sneaker inspirate de un clasic

La o privire mai atentă, încălțămintea nu era una oarecare. Cizmele au fost inspirate de modelul clasic de sneakers Reebok Freestyle Hi, un icon al anilor ’80. Numai că designul a fost complet regândit pentru scenă. Vorbim despre o siluetă alungită, exagerată, care a transformat sneakerul într-o cizmă high-top veritabilă.

Modelul personalizat a avut un design slip-on, fără șireturi, fiind prevăzut cu două barete cu velcro în jurul gleznei și alte două barete mai late care îi înfășurau gambele. Artista a asortat cizmele argintii cu un set din două piese în aceeași nuanță metalizată, compus dintr-o fustă scurtă, cu aspect tăiat, și un top scurt cu bretele.

Colaborare cu un nume greu din industrie

Dar cine este artistul din spatele acestor cizme spectaculoase? Reebok a creat încălțămintea în parteneriat cu The Shoe Surgeon, pe numele său real Dominic Ciambrone, un customizator renumit pentru creațiile sale unice în lumea modei și a celebrităților. E drept că nu oricine ajunge să lucreze cu el.

Lista sa de clienți include nume grele precum Drake, LeBron James, Justin Bieber, DJ Khaled, Odell Beckham Jr. și will.i.am. Pe bune, omul a colaborat și cu branduri de lux ca Bentley, Gucci sau Lanvin, așa că experiența sa este incontestabilă.

Un parteneriat de impact

Iar colaborarea nu este deloc întâmplătoare. Karol G a fost anunțată ca ambasador global pentru Reebok în luna ianuarie, rolul ei fiind acela de a ajuta la reintroducerea colecției Classics a brandului (care include modele precum Freestyle și Club C). Anunțul ei de pe TikTok, prin care a confirmat parteneriatul, a generat o valoare de impact media de 1,1 milioane de dolari.

Cifrele vorbesc de la sine.

Apariția de la Coachella a fost, de fapt, un al doilea capitol al acestei povești, după ce în primul weekend al festivalului artista a purtat o altă versiune argintie, personalizată, a modelului Freestyle Hi.

Reebok pe toată scena

Și nu a fost singura care a purtat Reebok. Întreaga sa echipă de dansatori și instrumentiști a fost încălțată tot în modele ale brandului, creând o imagine unitară și puternică pe scenă. Printre stilurile purtate de aceștia s-au numărat modele clasice precum Club C 85, Workout Plus, Freestyle Lo, Club C Ground UK și R400.

Parteneriatul dintre artistă și brandul sportiv este de lungă durată, o nouă colecție de sneakers creată în colaborare cu Karol G fiind programată să sosească în 2027.