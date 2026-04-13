Festivalul Coachella a dat startul distracției, iar moda a fost, ca de obicei, la fel de importantă ca muzica. Vedetele au defilat cu ținute care mai de care, dar pantofii au fost cei care au atras atenția. De la sandale delicate la bocanci moto, alegerile au fost surprinzătoare și au acoperit o gamă largă de stiluri, de la formal la casual.

Tocurile spectaculoase ale Teyanei Taylor

Actrița Teyana Taylor a participat sâmbătă la Revolve Festival și nu a trecut neobservată. A ales să poarte o pereche de tocuri mule argintii din piele, de la Bottega Veneta, care au completat perfect o rochie tip plasă, împodobită cu aplicații. Modelul se numește Atomic și se remarcă printr-un toc evazat și barete încrucișate, cu un nod statement în partea din față.

Justin Bieber și cizmele avangardiste

Iar Justin Bieber a urcat pe scenă sâmbătă, păstrându-și stilul său lejer, supradimensionat. Numai că încălțămintea a fost cea care a adus o notă cu totul neașteptată. Artistul a purtat o pereche de cizme Loewe până la gambă, cu o talpă robustă și un decupaj la nivelul gleznei, adăugând o tușă avangardistă ținutei sale compuse dintr-un hanorac și pantaloni scurți.

Recomandari Sabrina Carpenter a purtat la Coachella cizme Stuart Weitzman cu toc de 75 mm

De la Ugg la Timberland

PinkPantheress, proaspăt imaginea unei campanii Ugg, a apărut pe scenă cu un model hibrid nou de la brand. A purtat tenișii-balerini Quill în nuanța Red Pepper, asortați cu șosete albastre care se potriveau cu sacoul și sutienul său în carouri. E drept că alegerile au fost diverse, iar Becky G a demonstrat asta.

Invitată surpriză în setul lui Karol G de duminică, Becky G a mizat pe un clasic la Revolve Festival. A optat pentru o pereche de bocanci Timberland (modelul Women’s Stone Street 6-Inch Waterproof Platform Boot, mai exact) în culoarea grâului. I-a asortat cu un crop top gri pe care scria „I love you” și cu o pereche de pantaloni scurți largi din denim bej, cu pete de vopsea.

Sandale Chanel și cizme moto

Rapperița JT, care a urcat pe scenă alături de Little Simz, a ales o ținută elegantă pentru petrecerea Interscope și Capital Records de sâmbătă. A purtat sandale roz din satin de la Chanel, cu un detaliu perlat la călcâi și un design cu trei barete la degete, completând o rochie mini florală de la August Barron.

Recomandari Emma Roberts și Teyana Taylor au furat show-ul la Revolve Festival de la Coachella

Dar ce zici de o pereche de cizme moto în deșert?

Influencerița și fondatoarea unui brand de skincare, Alix Earle, a ales exact asta.

Pentru ținuta ei de vineri, a purtat cizme moto până la genunchi de la brandul australian Bared Footwear. Modelul Hillstar, cu talpă groasă și un ham detașabil, a fost combinat cu pantaloni scurți mini și un top stil corset cu imprimeuri multiple.