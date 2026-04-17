Te trezești la 3 dimineața fără un motiv anume, ai o senzație constantă de ceață mentală și totul pare mai stresant decât de obicei? Dacă te regăsești în această descriere, s-ar putea să fii în perimenopauză, faza de tranziție spre menopauză. Vinovații sunt hormonii, în special cortizolul, care o ia razna.

„În timpul perimenopauzei și menopauzei, schimbările în nivelurile de estrogen și progesteron pot face ca răspunsul organismului la stres să fie mai reactiv”, explică Selina Rose, specialistă în nutriție holistică. „Estrogenul ajută la tamponarea cortizolului, așa că, pe măsură ce fluctuează, multe femei se confruntă cu anxietate crescută, somn perturbat și acea senzație de «epuizată, dar agitată». În același timp, această fază poate veni cu o variabilitate mai mare a glicemiei, ceea ce poate declanșa și mai mult eliberarea de cortizol. Împreună, aceste schimbări hormonale și metabolice pot amplifica stresul general. Rezultatul poate fi senzația că sistemul tău nervos este permanent setat pe modul panică, chiar și în zilele în care, tehnic, nu este nimic în neregulă.”

Alimentația, un aliat de nădejde

Primul pas, și poate cel mai important, ține de ce pui în farfurie. „Una dintre cele mai eficiente strategii este stabilizarea glicemiei”, spune Rose. „În timpul perimenopauzei, vârfurile și căderile de glicemie pot declanșa eliberarea suplimentară de cortizol. Construirea meselor cu proteine, grăsimi sănătoase și fibre ajută la încetinirea absorbției glucozei și susține un răspuns mai constant la stres.”

Recomandari Cele mai simple metode prin care poti indeparta mirosurile neplacute din pantofi

Numai că asta nu înseamnă să te apuci de diete drastice. Pam Reece, expertă în managementul stresului, avertizează: „Nu urmați o dietă restrictivă, chiar dacă vă confruntați cu creșterea în greutate. În schimb, concentrați-vă pe o alimentație echilibrată care vă place, punând accent pe alimente nutritive precum cerealele integrale, peștele gras și fructele și legumele – și lăsați loc și pentru desert. Dietele nu vor duce decât la niveluri mai mari de cortizol și la alte consecințe care afectează calitatea vieții, cum ar fi preocuparea excesivă pentru mâncare, lipsa de concentrare, mâncatul compulsiv și izolarea socială. În plus, dietele restrictive duc aproape întotdeauna la o eventuală reîngrășare.”

Un truc simplu este un mic dejun bogat în proteine, consumat în 60-90 de minute de la trezire. „Un mic dejun bogat în proteine, asociat cu fibre și grăsimi sănătoase, ajută la stabilizarea glucozei și reduce căderile determinate de cortizol mai târziu în timpul zilei”, explică nutriționista Ana Bueno. Ea sugerează variante precum „ouă, verdețuri sotate și avocado, sau iaurt grecesc, semințe de chia și fructe de pădure, sau o omletă de tofu cu ulei de măsline.”

Minerale, adaptogeni și antrenamente inteligente

Pe lângă alimentația generală, anumiți nutrienți fac minuni. „Una dintre cele mai eficiente strategii nutriționale pentru scăderea cortizolului în această fază este creșterea aportului de magneziu”, spune dieteticiana Jennifer Pallian. Magneziul ajută la reglarea axei HPA (sistemul central de răspuns la stres al organismului) și susține neurotransmițătorii cheie precum serotonina și GABA.

Recomandari Cum sa scapi de cearcane! Cele mai simple metode pe care le poti incerca chiar la tine acasa

La fel de important este și potasiul. „Potasiul susține reglarea suprarenalelor și echilibrul fluidelor – ambele fiind frecvent perturbate în timpul menopauzei”, adaugă Bueno. Îl găsești în semințe de dovleac, verdețuri cu frunze, fasole, linte, avocado sau banane.

Iar dacă vrei un ajutor din partea plantelor, nutriționista Shruti Mishra recomandă adaptogenii. „Recomand femeilor să încorporeze ierburi adaptogene precum ashwagandha, shatavari și rhodiola în rutina lor”, spune ea. „Ashwagandha a fost studiată clinic și s-a demonstrat că reduce cortizolul cu până la 30% la adulții stresați cronic; shatavari a fost folosit de secole în sănătatea hormonală a femeilor. Susține echilibrul estrogenului și are proprietăți calmante care completează efectele de scădere a cortizolului ale ashwagandhei. Împreună, ele abordează atât vârful de cortizol, cât și declinul de estrogen care îl cauzează.”

Și, stai puțin, cum rămâne cu sportul? E drept că ai fi tentată să faci mai mult cardio, dar s-ar putea să nu fie cea mai bună idee. „Cardio-ul de mare intensitate poate crește nivelul de cortizol, în timp ce antrenamentul de forță ajută la scăderea cortizolului, îmbunătățind în același timp sensibilitatea la insulină și flexibilitatea metabolică”, notează medicul Jennifer Timmons. Dieteticiana Dawn Menning completează: „Încercați să includeți antrenamente de forță de două-trei ori pe săptămână.”

Recomandari Metode simple prin care iti poti pastra hainele albe imaculate

Somn, natură și mici pauze de resetare

V-ați gândit vreodată cât de mult contează un program fix de somn? „Somnul insuficient este un factor uriaș în creșterea nivelului de cortizol”, afirmă endocrinologul Dr. Gillian Goddard. Cheia este consecvența. „Prioritizați un program constant de somn-veghe. Cercetările arată că regularitatea orelor de somn este una dintre cele mai eficiente metode de a susține un model sănătos de cortizol”, adaugă Dr. Timmons.

Când simți că presiunea crește, ieși afară. „O plimbare în pădure, la munte, pe plajă sau chiar în parcul din cartier vă va ajuta să reduceți în mod natural nivelul de cortizol”, notează dieteticiana Caroline Young. Ea recomandă un minim de 20-30 de minute zilnic.

Pe parcursul zilei, găsește momente scurte pentru a întrerupe ciclul cortizolului. „Pot fi momente scurte doar pentru a întrerupe răspunsul sistemului nervos”, spune Dr. Stacy Heimburger. „Gândiți-vă la: plimbări scurte, ieșiri afară, tehnici de respirație, meditații de un minut, căști cu anulare a zgomotului – orice poate ajuta la reducerea cantității de stimuli care intră în corpul vostru.” Pam Reece este de acord, adăugând că mișcările scurte, cum ar fi scuturarea mâinilor și a brațelor sau chiar 30 de secunde de dans, ajută la metabolizarea fizică a cortizolului.

Hipnoza și blândețea față de sine

O metodă mai puțin convențională, dar validată științific, este hipnoza clinică. „Hipnoza clinică a fost recomandată atât de The Menopause Society, cât și de British Menopause Society (două autorități în domeniu) ca opțiune de tratament non-hormonal pentru simptome precum bufeurile și transpirațiile nocturne”, explică Georgina Hall, hipnoterapeut specializat pe burnout la femeile de vârstă mijlocie.

Dar poate cel mai important sfat este să fii mai blândă cu tine. „Lăsați-o mai moale”, spune Reece. „Dacă stresul a funcționat în fundal de ani de zile, sistemul nervos a rulat acest model suficient de mult timp încât a devenit un obicei.” Caroline Young încheie cu o perspectivă esențială: „Este posibil să lucrați cu corpul vostru în loc să luptați împotriva tuturor schimbărilor sale naturale. Concentrarea pe satisfacerea tuturor nevoilor voastre – fizice, emoționale, mentale, spirituale și așa mai departe. Împrietenirea cu propriul corp, poate cu ajutorul unui terapeut sau dietetician, va conta enorm.”