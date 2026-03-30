Mihaela Rădulescu a revenit în atenția publică cu o serie de dezvăluiri șocante. Vedeta acuză că a fost hărțuită și umilită în Austria de persoane care dețin simboluri naziste și intenționează să ducă acest caz până la Parlamentul European.

Acuzații grave în Austria

Într-un mesaj publicat pe Instagram, fosta prezentatoare TV a vorbit deschis despre o problemă tot mai presantă în Europa: creșterea antisemitismului. Ea a relatat o experiență personală extrem de neplăcută, pe care a decis să nu o mai treacă sub tăcere.

„Cred că Parlamentul European, alături de autoritățile austriece, sunt locurile unde ar trebui să prezint FAPTELE și setul oribil de experiențe prin care a trebuit să trec recent, având ca protagoniști niște oameni din Austria care și-au trăit întreaga viață cu portretul lui HITLER în casă, cu o colecție de simboluri naziste ca hobby, și care au decis să mă umilească, să mă hărțuiască, răspândind minciuni și acuzații false despre mine”, a scris vedeta.

Ea a subliniat că este momentul pentru o discuție publică pe acest subiect sensibil. „Ar trebui să fie contextul potrivit pentru a începe o conversație publică, amânată de mult timp, pe această temă”. Până la urmă, câți trec prin așa ceva și tac? E drept că vedeta nu a oferit nume concrete, dar a promis că nu se va opri aici.

Contextul personal dureros

Dar aceste dezvăluiri vin într-un moment deja extrem de greu pentru Mihaela. Partenerul său de viață timp de 11 ani, Felix Baumgartner, a încetat din viață în iulie 2025. Acesta a lăsat în urmă o moștenire impresionantă de 500 de milioane de dolari și o poliță de asigurare de 500 de milioane de euro. Sumele au fost moștenite de mama și fratele lui Felix, în timp ce Mihaela a primit o moștenire simbolică (trofeele, medaliile și costumul de astronaut), o decizie care a stârnit multe discuții la acea vreme.

Reacții și mesaje de încurajare

Și totuși, în aceste momente, vedeta nu este singură. Prietenii apropiați i-au sărit imediat în ajutor, actrița Jessica Stockmann transmițându-i un mesaj puternic: „Ai trecut prin lucruri pe care nu le credeam posibile… dacă cineva te rănește pe tine și familia ta, ești de neoprit. Leoaica mea!”.

Ba chiar și unii dintre urmăritorii săi din Austria i-au confirmat experiențele, lăsând comentarii de susținere. „Locuiesc de 26 de ani în Austria și știu despre ce vorbești. Și mai știu că ai dreptate!”, a scris cineva.

Mihaela este determinată să meargă până la capăt.

„Destul e destul. Va continua”, a conchis ea.