V-ați gândit vreodată cum e să stai față în față cu idolul copilăriei tale și să descoperi că realitatea depășește cu mult așteptările? Exact asta a trăit recent Ana Baniciu, care a avut ocazia să împartă platoul de filmare cu una dintre cele mai iconice prezențe feminine de la noi, Mihaela Rădulescu. Iar rezultatul acestei întâlniri a generat un val uriaș de emoție în mediul online.

O intalnire neasteptata pe platourile de filmare

Să fim serioase, nu în fiecare zi ai șansa să lucrezi cot la cot cu o femeie care a definit noțiunea de televiziune și atitudine în România. Întâlnirea dintre cele două artiste a avut loc în timpul filmărilor pentru noul proiect intitulat „Fără Sense Filmul”.

Când te gândești la zilele lungi de producție, cu zeci de duble, lumini puternice și agitație continuă, îți dai seama că adevăratul caracter al unui om iese la iveală abia în spatele camerelor. Acolo nu mai există filtre de Instagram sau scenarii perfecte.

Iar reacția Anei nu s-a lăsat prea mult așteptată. A simțit pur și simplu nevoia să împărtășească totul cu comunitatea ei de femei care o urmăresc zilnic.

„O femeie puternică rămâne o femeie puternică, indiferent ce drum o așteaptă. Am petrecut o zi cu Mihaela Rădulescu la filmările «Fără Sense Filmul». La prânz, îi auzeam vocea inconfundabilă și primul meu gând a fost că e un televizor deschis pe undeva. Apoi mi-am dat seama de ce. Pentru că în copilăria mea era unul dintre cei mai valoroși influenceri… doar că nu o numeam așa”, a scris artista pe contul ei personal.

Conceptul de influencer este atât de uzitat în zilele noastre, încât uneori își pierde din greutate. Dar tânăra cântăreață a pus punctul pe i. Femeile care ne-au marcat adolescența prin atitudine, prin felul în care purtau o ținută sau prin curajul de a spune lucrurilor pe nume, au fost adevărații pionieri ai acestui fenomen.

Dincolo de lumina orbitoare a reflectoarelor

Când ești o persoană publică de calibrul Mihaelei, e foarte ușor ca oamenii să vadă doar imaginea șlefuită, diva inabordabilă. Dar Ana a vrut să privească dincolo de această cortină.

Așa cum a relatat Unica într-un material publicat recent, tânăra a fost de-a dreptul fascinată de energia debordantă și de profesionalismul colegei sale de platou.

A căutat autenticitatea și a găsit-o din plin.

„În orele petrecute lângă ea am încercat să uit că e persoană publică (greu) și să fiu atentă la femeia din fața mea. La leoaica din ea. La forța ei. La felul deschis în care vorbește. La seriozitatea cu care muncește. La cât de prezentă este în tot ce face. La cât de multă energie poate să aibă… WiFi-ul ei bate până unde vrea ea”.

Acel detaliu cu WiFi-ul m-a făcut să zâmbesc pe bune. E o metaforă atât de modernă, inteligentă și precisă pentru o prezență feminină care domină spațiul în care intră, fără să depună un efort vizibil.

Reactia care a strans mii de aprecieri pe internet

Postarea respectivă nu a trecut deloc neobservată în jungla rețelelor sociale. Peste 16.000 de aprecieri s-au strâns rapid, alături de sute de comentarii venite inclusiv din partea altor vedete. Oamenii rezonează mereu cu vulnerabilitatea și cu admirația sinceră exprimată între două femei de succes.

Și totuși, cea mai așteptată și mai caldă reacție a venit chiar de la sursa inspirației.

Mihaela Rădulescu nu a rămas indiferentă la cuvintele frumoase și a lăsat un răspuns care a topit inimi.

„Ana… L-am iubit pe tatăl tău mereu, dar n-am știut ce dragă o să-mi crești în inimă și tu… Mulțumesc frumos!”.

O legătură care traversează decenii (Mircea Baniciu fiind un artist uriaș pe care Mihaela l-a apreciat mereu public) se transformă acum, sub ochii noștri, într-o conexiune profundă între două femei independente.

Lectia de asumare pe care o primim toate

Până la urmă, despre asta este vorba în viața de zi cu zi. Despre a recunoaște valoarea femeilor din jurul nostru și de a avea curajul să le spunem asta cu voce tare. Fără invidii inutile, fără o competiție toxică și epuizantă.

Tu de câte ori i-ai spus recent unei prietene, unei colege de birou sau unei mame cât de mult o admiri pentru forța ei?

Când Ana Baniciu alege să o numească pe Mihaela Rădulescu „leoaică”, ea validează de fapt curajul de a fi tu însăți, de a-ți trăi viața după propriile reguli, indiferent de vârstă sau de etapele prin care treci. E o reamintire constantă că energia pe care o transmiți celor din jur chiar contează și lasă urme adânci.

Iar WiFi-ul interior al fiecăreia dintre noi poate să bată mult mai departe decât ne imaginăm, atâta timp cât nu uităm să ne ținem router-ul sufletesc conectat la autenticitate.