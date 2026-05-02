Te-ai uitat vreodată la acele emisiuni de reality TV și te-ai întrebat ce se ascunde dincolo de zâmbetele perfecte? Ei bine, realitatea lovește uneori extrem de dur. Zilele trecute, fanii emisiunii MTV „Jersey Shore” au avut parte de un șoc vizual când Ronnie Ortiz, ajuns la vârsta de 40 de ani, a apărut într-o stare de-a dreptul îngrijorătoare în timpul unui turneu de promovare.

Un interviu care a scapat de sub control

Totul s-a întâmplat recent, când Ortiz, care a debutat în 2009 în celebrul show, s-a așezat la masă alături de colegii săi de o viață. Nicole ‘Snooki’ Polizzi, Deena Nicole Cortese, Vinny Gaudagnino, Sammi Giancola, Angelina Pivarnick și Mike ‘The Situation’ Sorrentino erau toți acolo pentru a promova ultimul sezon al longevivului program de televiziune, care va avea premiera pe 7 mai.

Numai că lucrurile au luat o întorsătură tristă.

În timpul discuțiilor, Ortiz pur și simplu părea că se luptă să rămână conștient. A început să ațipească și să aibă momente de absență totală, în timp ce restul distribuției încerca să țină interviul pe linia de plutire. Așa cum relata Theblast într-un material detaliat recent, comportamentul său a generat imediat un val uriaș de atenție și îngrijorare în mediul online.

Reactii dure si limite trasate clar

Și cum se întâmplă mereu pe internet, judecata a fost rapidă. Dar până să ajungem la reacțiile fanilor, hai să vedem cum a gestionat situația colegul său, Mike Sorrentino.

Într-o declarație oficială, acesta a ținut să se distanțeze de incident, setând o limită extrem de sănătoasă. El a spus foarte clar că „nu sunt responsabil pentru acțiunile niciunui alt membru al distribuției.”

Apoi a continuat explicând exact cum se simte. „În același timp, inima îmi este grea văzând ce a ales Ron, un adult în toată firea, să prezinte în timpul presei. Această situație este încă în curs de dezvoltare și, deși nu cunosc întreaga amploare a ceea ce ar putea trăi el, știu că este separat de calea mea.”

O reacție matură, nu-i așa?

Iar publicul nu a fost deloc impresionat de scuze sau de contextul personal. Un utilizator de pe Reddit a comentat tăios: „Trist pentru cine? Este un dependent de opiacee la fel ca o tonă de alți americani (mai puțin faimoși) care sunt mult mai admirabili decât a fost el vreodată.” Un altul a scris scurt: „Nu îmi pare rău pentru el”. Ba chiar, o a treia persoană a postat mesajul radical: „Nu le mai dați bani idioților.”

Promisiuni incalcate si lupte personale

Ca să înțelegi mai bine tabloul complet (și de ce fanii și-au pierdut complet răbdarea), trebuie să ne întoarcem puțin în timp. În 2021, tatăl unui copil a luat o pauză de un an de la filmări tocmai pentru a se ocupa de sine.

„După ce am discutat cu echipa de la MTV, am convenit de comun acord că mă voi retrage din emisiune în timp ce caut tratament medical pentru problemele de sănătate mintală pe care le-am ignorat prea mult timp”, declara Ortiz la vremea respectivă. „Obiectivul meu numărul unu acum este să-mi înfrunt luptele direct.”

Dar pe bune, vindecarea nu este niciodată liniară. Când a filmat prima scenă a revenirii sale alături de Sorrentino în 2023, părea plin de speranță. „A fost un an lung”, a mărturisit el atunci. „A fost mult doar să fac lucrul corect, să fiu un tată cu normă întreagă și să fiu treaz. Trăiesc cea mai bună viață pe care o pot trăi, luând-o zi cu zi.” În același episod, a recunoscut deschis că se luptă cu „niște rahaturi”.

Doua drumuri complet diferite

Contrastul dintre Ortiz și Sorrentino este izbitor chiar acum. Mike Sorrentino tocmai a atins o bornă uriașă: 10 ani de sobrietate.

Asta după ce s-a luptat ani de zile cu abuzul de substanțe și a recunoscut că a cheltuit mai mult de șase cifre pe dependența sa. Mai mult, vedeta de reality a petrecut 8 luni în închisoare federală în 2019 pentru evaziune fiscală, după ce a pledat vinovat pentru ascunderea veniturilor și depunerea de declarații fiscale false.

Acum, emisiunea care i-a făcut celebri se apropie de final. După mai bine de 15 ani de difuzare, echipa își va lua rămas bun, rețeaua MTV fiind în plin proces de rebranding. Seria este numită chiar „ultimul strigăt pentru o icoană culturală”. Iar pentru cei nostalgici, sezoanele anterioare din seria originală și spin-off-ul pot fi urmărite oricând pe Paramount+.