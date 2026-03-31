Lily Collins, actrița care a adus Parisul în casele a milioane de oameni prin rolul din „Emily in Paris”, a devenit noul ambasador al brandului Maison Perrier. Într-o discuție deschisă, vedeta a vorbit despre stilul personal, secretele de frumusețe furate de la parizience și cum a schimbat-o complet maternitatea.

Emily in Paris, dincolo de ecran

Serialul i-a adus mai mult decât faimă internațională. I-a adus o prietenă pe viață. „Întâlnirea cu Ashley Park – am găsit o soră în acest serial”, mărturisește Lily. Iar succesul producției, lansată în plină pandemie, a fost o surpriză chiar și pentru ea. „Să simt că fac parte din ceva mai mare decât un simplu serial a fost o onoare și sunt atât de recunoscătoare pentru asta. Primul sezon a apărut în timpul COVID și cred că toată lumea voia doar să râdă, să se simtă bine și să călătorească, iar să fac parte din asta în casele oamenilor este un cadou.”

Și, e drept că, seamănă destul de mult cu personajul ei. „Sunt o optimistă constantă, sunt o persoană de acțiune. Sunt super entuziasmată de munca mea și de prieteniile mele. Sunt orientată spre soluții, am acea atitudine optimistă și inspirațională pe care o are Emily Cooper.” Numai că există și diferențe. „Cred că am învățat mai repede decât Emily să cer ajutorul oamenilor, că este în regulă să ceri ajutor. Este o forță, nu o slăbiciune. Este în regulă să nu fii plăcut de toată lumea.”

Recomandari Lily Collins dezvăluie secretul tunsorii sale după o prietenie de 15 ani

Stilul personal vs. garderoba lui Emily

V-ați întrebat vreodată cât de mult se aseamănă stilul lui Lily cu cel al personajului său iconic? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. „Aș spune că este diferit. Îmi place să mă îmbrac ca Emily. Eu sunt probabil mai orientată spre un stil șic, discret și confortabil, iar ea este mai îndrăzneață și mai zgomotoasă în alegerile ei.”

Maternitatea și-a pus și ea amprenta. „si, fiind mamă acum, sunt cu siguranță mai funcțională. Port tocuri mult mai rar – acum sunt de obicei în balerini sau adidași.”

Dar care este, până la urmă, uniforma ei de zi cu zi? „Un blazer supradimensionat, o pereche grozavă de blugi (în mare parte cu talie înaltă), un tricou cu nasturi albastru deschis sau alb. Un pulover scurt și confortabil și o pereche de adidași solizi sau balerini, cu o geantă supradimensionată în care să încapă totul atunci când nu le port.” Actrița a dezvăluit și un mic truc: „Ashley și cu mine glumeam mereu, când avem nevoie de un blazer supradimensionat, îl luăm pur și simplu de la raionul pentru bărbați pentru acel aspect lejer.”

Recomandari Joan Collins, 92 de ani, dezvăluie secretul tenului tânăr. Un sfat simplu primit în tinerețe

Tăietura bob care a schimbat totul

Tunsoarea bob, devenită semnătura ei, nu a fost o întâmplare. „Am vrut ceva diferit. Mă bazez mereu pe stilistul meu Gregory Russell să mă ducă undeva nou.” Decizia a avut un impact direct chiar și asupra serialului. „Marilyn [Fitoussi], designerul de costume, spune mereu că atunci când mă tund, asta o inspiră pentru noul sezon în ceea ce privește ținutele lui Emily. De exemplu, când mi-am făcut breton în viața reală, a spus că, dintr-o dată, a văzut garderoba! Când m-am tuns scurt, a spus același lucru.”

O decizie cu o semnificație personală puternică.

„Femeile își schimbă părul atunci când au nevoie de o schimbare în viața lor. Simt că asta a fost mereu treaba mea.” Iar întreținerea, la prima vedere complicată, este de fapt simplă. „Îl usuc doar la aer și a trebuit să trec peste toată chestia cu întreținerea și tăierea lui tot timpul… odată ce treci peste faptul că nu vei putea să-l întreții constant, este foarte eliberator!”

Recomandari Scapa de cearcane peste noapte cu ajutorul acestei creme minune

Secretele de frumusețe direct din Paris

Locuind atât de mult timp în capitala Franței, Lily a preluat câteva dintre obiceiurile locale de înfrumusețire. „Cicaplast și Cicalfate sunt cele două creme pe care le găsești în farmaciile franceze, care sunt cele mai bune locuri pentru a cumpăra produse de înfrumusețare.” Actrița are o preferată clară. „Cicaplast poate vindeca orice, absolut orice. O folosesc și pe bebelușul meu. Este ca cea mai grozavă cremă.”

În mod surprinzător, nu are un parfum anume. „Nu am un parfum semnătură! Mereu le miros pe ale altora. Îi voi spune cuiva: «Oh, îmi place parfumul tău. Ce este?». Și apoi îl încerc pe mine să văd ce funcționează.” Colega ei, Ashley Park, folosește însă parfumurile pentru a intra în pielea personajelor. „Ashley este mare fană a acestui lucru, în sensul că un parfum reprezintă un personaj… Este atât de interesant, pentru că nu am făcut niciodată asta pentru un personaj și îmi place ideea de a continua, pentru că funcționează cu adevărat!”

Maternitatea și o nouă perspectivă

Devenită mamă, perspectiva ei asupra vieții și a încrederii s-a schimbat. „Pentru mine, încrederea acum înseamnă să te simți bine în pielea ta. Nu ar trebui să se concentreze pe încrederea fizică, pentru că în interior te poți simți în continuare nesigur… Cred că m-am concentrat prea mult pe încrederea fizică în detrimentul celei emoționale, iar acum, ca adult, totul pentru mine se rezumă la încrederea interioară.”

Timpul a căpătat și el o altă valoare. „Cred că maternitatea mi-a schimbat complet opinia despre timp, în sensul că este atât de prețios și vreau să pot petrece cât mai mult timp posibil cu [fiica mea]… lucrurile care erau importante pentru mine înainte de ea s-ar putea să nu mai aibă prioritate, și este în regulă.” Parteneriatul cu Maison Perrier (un brand sinonim cu Franța) se leagă de această nouă etapă. „Ideea că, prin gama Maison Perrier Chic, sobrietatea este cool – poți fi sufletul petrecerii și cea mai bună versiune a ta fără a fi nevoie să bei. Cred că este un mesaj uimitor – deci este parteneriatul perfect.”