Să fii în lumina reflectoarelor la un eveniment de anvergură nu este niciodată ușor, mai ales când colegii de platou decid să îți analizeze ținuta, în văzul tuturor. Prezentatoarea TV Dylan Dreyer a transformat ediția din 1 mai a emisiunii Today Show într-un adevărat spectacol de modă, purtând două ținute complet diferite în timp ce transmitea live pentru NBC de la celebrul Kentucky Derby.

Alegeri vestimentare curajoase

Te-ai gândit vreodată cât de greu este să alegi ținuta perfectă pentru o zi în care știi că milioane de ochi sunt ațintiți asupra ta? Dylan s-a asigurat că alegerile ei vestimentare sunt perfect stilizate pentru această ocazie specială. Numai că socoteala de acasă nu se potrivește mereu cu reacțiile din studio.

Pentru prima ei apariție, vedeta a optat pentru o rochie midi verde de la Lela Rose. O piesă fără mâneci, cu o siluetă în linie A, care îi venea pur și simplu superb. Piesa de rezistență a fost însă o pălărie verde supradimensionată de la Christine A. Moore Millinery, împodobită cu accente din pene roz. La capitolul beauty, machiajul ei a emanat strălucire, cu un fard de ochi sclipitor, un strop de blush și buze lucioase, în timp ce părul blond a fost lăsat liber în onduleuri lejere.

Reacțiile colegilor de platou

Și totuși, colegii ei de emisiune, Craig Melvin și Sheinelle Jones, nu au fost tocmai cei mai mari fani ai acestui ansamblu vestimentar îndrăzneț. Într-o transmisiune directă, glumele au început să curgă destul de rapid.

„Îmi place pălăria aia, apropo”, a spus Sheinelle, tachinându-și colega în timp ce o sunau pentru a sta de vorbă cu Dylan tocmai din Kentucky. Apoi a intervenit Craig cu o întrebare destul de directă.

„E foarte drăguță, se va schimba din nou pentru a Treia Oră. Nu te schimbi din nou pentru a Treia Oră?”

Vizibil emoționată și poate puțin luată prin surprindere de direcția pe care o luase discuția, prezentatoarea a răspuns imediat. „Ce? Nu. Acesta este look-ul meu pentru dimineață. Am mai multe pentru mai târziu”. E drept că uneori prietenii tăi apropiați știu exact ce butoane să apese ca să te fâstâcească puțin pe bune, iar Sheinelle a continuat seria glumelor.

„Cu ce fel de cutie de pălării te-ai jucat?”

O schimbare de decor și laudele fanilor

Mai târziu în cadrul aceleiași emisiuni, meteorologul a apărut cu un look complet diferit, trecând la o tematică roz. Așa cum a menționat într-un material publicat recent de Hellomagazine, Dylan a îmbrăcat o rochie florală de la Eliza J Dresses. Piesa vestimentară (una cu un design fără mâneci) prezenta un imprimeu floral roz cu verde aplicat pe material. Această rochie curajoasă a fost accesorizată cu o pălărie roz impunătoare, decorată cu o fundă supradimensionată în partea din față.

Dacă în studio părerile au fost împărțite, pe rețelele de socializare fanii au fost de-a dreptul cuceriți. Secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje de apreciere din partea femeilor care i-au admirat stilul.

„Rochie superbă!!!”, a scris un fan entuziasmat.

„Oooo ador rozurile asortate”, a adăugat un alt urmăritor, în timp ce un al treilea utilizator a concluzionat clar: „Iubesc ambele rochii astăzi. Cea verde a fost spectaculoasă!”

Curajul de a purta culori

Să fim serioase, nu este prima dată când ținutele lui Dylan stârnesc discuții în Studioul 1A. Femeia iubește culorile vii și nu se teme să o arate, indiferent de comentarii. În timpul episodului din 27 aprilie, ea a purtat o altă rochie florală roz care a atras numeroase complimente din partea echipei.

„Apropo, trebuie doar să spun, ai primit atât de multe complimente. Aceasta este pur și simplu o rochie minunată!”, a spus Al Roker la acel moment. Iar colegul ei, Craig Melvin, a completat imediat tabloul.

„Este… Arată de parcă ești într-o grădină.”

Răspunsul ei a fost pe cât de simplu, pe atât de plin de încredere și feminitate. „Știu, în mintea mea, stau într-o grădină frumoasă, însorită și caldă.”

Dincolo de modă și de micile tachinări din televiziune, viața personală a vedetei a trecut prin transformări majore. Mamă a trei băieți, Dylan s-a despărțit de fostul ei soț, Brian Fichera, în martie 2026. O schimbare radicală de viață care, judecând după zâmbetul ei din fața camerelor și curajul de a purta cele mai vibrante culori, arată o femeie puternică, gata să își îmbrățișeze propria autenticitate în fiecare zi.