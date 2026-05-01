Să recunoaștem, presiunea de a arăta impecabil este uriașă, iar decizia de a apela la mici ajustări estetice vine adesea la pachet cu un val de emoții. Fix asta a trăit scriitoarea Anniki Sommerville, care s-a trezit ascunsă în baia biroului după prima ei procedură de mărire a buzelor.

Panica din baia biroului si o scuza inventata

Te-ai uitat vreodată în oglindă după un tratament cosmetic și ai simțit că îți stă inima în loc? Anniki a povestit cum buzele ei deveniseră extrem de umflate, făcând-o să se gândească automat la Mick Jagger și la cum ar reacționa Paul, partenerul ei de viață. O colegă a intrat peste ea și a întrebat-o direct: „Te simți bine?”. Răspunsul ei a fost o minciună rapidă. „Doar febra fânului”, a mormăit ea, înainte să își ia laptopul și să fugă acasă.

Să fim serioși, cine își pune acid hialuronic în pauza de masă fără să știe că umflătura e perfect normală în primele 24 de ore?

Reactia partenerului acasa

Ajunsa acasă, lucrurile nu s-au calmat deloc. Paul i-a studiat fața și a trecut direct la atac. „Ce s-a întâmplat cu buzele tale? Arată enorm”, a spus el pe un ton acuzator. Ea a încercat să dreagă busuiocul, spunând vag că e un „nou tip de tratament facial”. Știa prea bine că el detestă aspectul de „pește balon”.

Așa cum povestește autoarea într-un eseu emoționant publicat recent de Hellomagazine, situația ei nu este singulară. Chiar și vedete precum Katherine Ryan (care a recunoscut deschis că și-a făcut un lifting facial la 42 de ani) au parteneri care preferă un look 100% natural.

Și copiii? Ei bine, copiii aveau cu totul alte priorități. Nu i-au observat buzele pentru că erau prea ocupați să se plângă că primesc tocăniță la cină în loc de „ceaiul delicios” promis.

Motivul real din spatele deciziei

A doua zi, lucrurile s-au mai așezat. Când l-a întrebat pe Paul cum arată, el doar a dat din umeri. Numai că la cină, discuția a revenit. „Nu înțeleg de ce ai făcut-o. Nu ai nevoie. Gura ta arăta bine înainte”, i-a reproșat el.

Dar de ce apelăm, până la urmă, la Botox de două ori pe an și la fillere? Anniki, ajunsă la 52 de ani, explică totul extrem de simplu. Nu vrea să își schimbe radical trăsăturile. Vrea doar să pară mai puțin obosită, mai ales când menopauza o ține trează, întorcându-se în pat „ca un burger sfârâind pe un grătar”.

Iar banii sunt ai ei. Își plătește singură procedurile și nu așteaptă ca partenerul să îi „finanțeze fața”. Nici ea nu comentează dacă el ar vrea să își vopsească părul negru intens ca Elvis sau să poarte pantalonii de piele uitați prin pod. Ba chiar el refuză categoric să poarte o jachetă albastră vintage cumpărată de ea, la fel cum nu îi poate dicta ei să nu mai poarte salopeta roz aprins care, zice el, o face să arate ca o „prezentatoare CBeebies”.

Complimentul ascuns sub dezaprobare

Luna trecută, Anniki a vizitat din nou clinica pentru o cantitate minusculă de filler. De data asta a pus gheață imediat (învață omul din greșeli, nu-i așa?), deci umflătura a fost minimă.

Când a ajuns acasă, reacția lui Paul a fost total diferită. „Aș vrea să nu simți nevoia să faci asta”, i-a spus el blând. „Chestia este că arăți perfect exact așa cum ești.”

Acela a fost momentul în care a realizat că reproșul era, de fapt, o declarație de dragoste. O reasigurare că îmbătrânește frumos în ochii lui. S-a gândit rapid dacă asta o va ajuta să îl convingă să poarte jacheta aia albastră. El i-a citit gândurile într-o secundă. „Și nu, nu o să port jacheta aia albastră”, i-a replicat el zâmbind.