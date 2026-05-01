Actrița Barbie Ferreira (cunoscută mai ales pentru rolul ei din primele două sezoane ale serialului Euphoria) a apărut recent într-o ședință foto incendiară, etalându-și noua siluetă după ce a slăbit 50 de livre. Imaginile au făcut rapid înconjurul internetului, dar povestea din spatele acestei schimbări este mult mai profundă decât o simplă dietă.

O aparitie care a incins retelele de socializare

Te-ai întrebat vreodată cât de obositor trebuie să fie să îți discute toți greutatea la fiecare pas? Barbie Ferreira a lăsat imaginile să vorbească pentru ea într-un nou pictorial realizat pentru publicația Bustle. Vedeta a distribuit pe Instagram câteva instantanee unde poartă un sutien negru, o cămașă albastră descheiată și pantaloni negri capri, completând ținuta cu un choker masiv din argint.

Într-un alt cadru, pozează senzual pe o canapea, purtând pantofi negri cu vârf ascuțit. O a treia fotografie o surprinde într-un sutien din satin roz, asortat cu o jachetă din piele roșu vișiniu și aceeași pantaloni scurți negri.

Reacțiile nu s-au lăsat așteptate. Kat Dennings, actrița din Two Broke Girls, i-a comentat: „Nu eram pregătiți!!!!!”. Noah Cyrus a adăugat scurt: „Cântecul preferat.”. Fanii au fost la fel de entuziasmați, unul dintre ei scriind: „Ne-ai lăsat pe toți fără cuvinte”, în timp ce altul a adăugat: „Mereu ai fost fata aia.”.

Presiunea constanta si lupta cu propria imagine

Și totuși, dincolo de sutele de mii de aprecieri, realitatea unei femei aflate mereu sub lupa publicului este mult mai complicată. Așa cum reiese din interviul publicat de Hellomagazine, actrița a recunoscut că greutatea ei fluctuează constant. Niciodată nu a ales să fie o activistă pentru acceptarea propriului corp, deși publicul s-a grăbit să îi pună această etichetă.

Să fim serioși, nu e deloc ușor să crești sub privirile tuturor. „Am început să lucrez ca model la 16 ani și am arătat diferit în fiecare an timp de peste un deceniu. Este foarte la modă acum să se vorbească despre corpurile femeilor, motiv pentru care eu personal nu vorbesc despre asta”, a explicat ea.

Apoi a continuat cu o sinceritate dezarmantă.

„Există atât de mult discurs despre cum arăt eu și despre cum arată alte femei tot timpul. Ca femei, suntem într-un joc pe care îl pierdem. Dacă suntem prea mici sau prea mari, pierdem. Suntem ființe umane care fluctuează. Mă îngraș, slăbesc; asta e pur și simplu viața mea. Nu mi-am dat seama că oamenii vor fi atât de hiper-fixați pe asta.”

Capcana etichetelor si plecarea din serial

Iar lucrurile devin și mai frustrante când ești judecată pentru felul în care arătai în adolescență. Barbie a mărturisit că o deranjează profund comparațiile cu perioada în care posta pe Tumblr. „Oamenii vorbesc despre creșterea în greutate din zilele mele de Tumblr, aveam 14 ani în camera mamei mele!”, a spus ea. „fireste că voi arăta diferit. Pe atunci, vorbeam mult despre pozitivitatea corpului pentru că trebuia să o fac. Oamenii mă întrebau despre activismul meu când eram doar un copil.”

Numai că la 17 ani nu știi exact cu ce se mănâncă lumea asta. Actrița și-a amintit: „Nici măcar nu știam ce înseamnă activismul. Puneam un bikini pentru o campanie, toată lumea se supăra și brusc eram o activistă. Am 17 ani, gândindu-mă: «Sigur, voi fi activistă dacă asta este ceea ce vreți»”.

Pe bune, chiar așa se construiesc idolii peste noapte. „Dar nu cred că asta este adevăratul activism. Adevăratul activism este să îți dedici viața unei cauze. Eu doar cred că oamenii ar trebui să fie reflectați în mass-media așa cum sunt. Cariera mea continuă să facă asta.”

Bruneta a atins și un subiect sensibil, legat de complimentele toxice pe care le primești când slăbești. „De aceea tiparele alimentare nesănătoase continuă, vrei ca oamenii să creadă că arăți bine. Este amuzant cum oamenii nu spun niciodată «arăți grozav» când cineva se îngrașă. Sincer cred că mulți oameni ar arăta grozav dacă s-ar îngrășa puțin!”, a declarat ea.

„Dar comentariile sunt constante. Aș putea fi în pielea altui personaj sau doar eu însămi, iar atenția este mereu asupra corpului meu. Pare a fi crucea pe care trebuie să o port.”

Dincolo de presiunea kilogramelor, deciziile profesionale i-au fost direct influențate de această dinamică. Plecarea ei din Euphoria după sezonul doi, în 2022, a venit dintr-o nevoie clară de a se desprinde de un stereotip. Vedeta a subliniat că „voia să poată să nu fie prietena cea grasă”, referindu-se la personajul ei plus-size, Kat Hernandez.