Te-ai gândit vreodată cum este să împarți același acoperiș cu un star internațional care salvează lumea pe ecrane, dar acasă este pur și simplu tata? Exact aceasta a fost realitatea pentru copiii regretatului actor David McCallum, un nume care a definit acțiunea și suspansul la Hollywood. Născut pe 19 septembrie 1933 la Glasgow, actorul scoțian și-a început cariera pe ecran în 1953 cu un rol în miniseria fantasy The Rose and the Ring.

O viață trăită intens și o iubire complicată

Să fim serioși, viața în lumina reflectoarelor nu este niciodată simplă. Prima mare poveste de dragoste a lui David a fost cu actrița Jill Ireland, care își făcuse debutul pe ecrane în anii ’50, cu apariții în Simon and Laura (1955) și Three Men in a Boat (1956). Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la Hell Drivers și s-au căsătorit la Londra. Au lucrat chiar și împreună la The Man from U.N.C.L.E. Și Robbery Under Arms.

În timpul căsniciei lor de un deceniu, cuplul a întâmpinat trei copii, înainte de a se despărți în 1967. Ulterior, actrița s-a recăsătorit cu actorul Charles Bronson, pe care îl cunoscuse cu patru ani înainte.

Recomandari S-a aflat adevarul despre despartirea momentului. Ce se intampla cu vedeta care abia anuntase nunta

Dar viața le-a rezervat și o lovitură teribilă. Jason McCallum, născut în 1962, a fost singurul fiu adoptat de Jill și David. El a murit la doar 26 de ani, în 1989.

Într-o mărturisire sfâșietoare, așa cum relatează Hellomagazine într-un material retrospectiv despre viața starului, David a declarat pentru Belfast Telegraph: „Niciodată nu te împaci cu moartea unui copil. Durerea este foarte reală, dar este ca o suferință care se transformă în furie.”

A doua șansă și o familie reunită

Și totuși, inima găsește mereu puterea să iubească din nou. David s-a căsătorit din nou în 1967, spunând „Da” lui Katherine Carpenter, alături de care a rămas căsătorit timp de 56 de ani. Împreună, i-au întâmpinat pe fiul Peter și pe fiica Sophie.

Recomandari Este esențial să consumi mese de trei ori pe zi? Descoperă adevărul care îți poate transforma stilul de viață!

Iar povestea lor de început este absolut fermecătoare. David a cunoscut-o pe a doua sa soție, Katherine, în 1965, în timpul unei ședințe foto pentru The Man From U.N.C.L.E., serialul în care el juca faimosul rol al agentului secret Illya Kuryakin. Timp de patru sezoane, până când serialul s-a încheiat în 1968, a făcut echipă cu agentul CIA Napoleon Solo, interpretat de Robert Vaughn. Apoi, a strălucit alături de Richard Attenborough, Charles Bronson și Steve McQueen în aventura de război The Great Escape (1963).

Mai târziu, în 1979, a lucrat alături de Joanna Lumley în Sapphire and Steel, iar în 1983 și-a reluat rolul în The Return of the Man from UNCLE: The Fifteen Years Later Affair, din nou alături de Robert Vaughn.

Copiii care i-au dus talentul mai departe

Până la urmă, așchia nu sare departe de trunchi. Născut pe 10 octombrie 1963, Valentine „Val” McCallum este unul dintre cei trei fii pe care David i-a avut cu prima soție, Jill Ireland. El lucrează ca un cântăreț-compozitor și este creditat ca și compozitor pentru mai multe proiecte, inclusiv Murphy’s Law (1986) și Death Wish 4: The Crackdown (1987). Este căsătorit cu Shelli și au împreună un copil.

Recomandari Adelina Pestritu, adevarul despre lucrurile pe care le-a invatat de la viata: ”Lucrurile materiale…”

Fratele său, Paul McCallum, lucrează și el ca muzician (o pasiune clar moștenită) și are mai multe credite în showbiz. A apărut prima dată în Death Wish II din 1982, urmat de un rol mic în 10 to Midnight din 1983. În 1986 a lucrat alături de tatăl său vitreg, Charles Bronson, la Murphy’s Law și din nou la Act of Vengeance. Ba chiar a colaborat cu fratele său Val la muzica pentru Death Wish 4: The Crackdown în 1987.

Numai că nu toți copiii au ales lumina reflectoarelor. Sophie McCallum, născută în 1974, este singura fiică a lui David din a doua căsătorie cu Katherine. Este mama a trei fii și trăiește o viață discretă, departe de ochii publicului.

O moștenire lăsată dincolo de ecrane

Cel mai mic fiu, Peter McCallum, a rămas și el departe de ochii publicului, dar a vorbit deschis pentru a-și lăuda tatăl după moartea acestuia.

El a declarat pentru Closer Weekly: „A fost cel mai bun, cel mai grozav, cel mai răbdător și iubitor tată. Întotdeauna a pus familia înaintea propriei persoane. Aștepta cu nerăbdare orice ocazie de a se conecta cu nepoții săi și avea o legătură unică cu fiecare dintre ei.”

Sunt cuvinte care te fac să te gândești, pe bune, la ce lăsăm cu adevărat în urmă.

David a murit pe 25 septembrie 2023, la vârsta de 90 de ani. A rămas o figură iubită de la începuturile sale, primind mai multe scrisori de la tinere admiratoare decât orice alt star din istoria MGM, până la rolul său târziu din drama criminalistică NCIS. Actorul a lăsat în urmă pe soția sa Katherine, patru copii și opt nepoți, o adevărată dovadă că iubirea supraviețuiește întotdeauna faimei.