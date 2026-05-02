Te-ai gândit vreodată cum arată adolescența atunci când ești copilul uneia dintre cele mai faimoase femei din lume? North West, fiica de 12 ani a lui Kim Kardashian și a lui Kanye West, tocmai ne-a oferit un răspuns destul de clar. Tânăra își conturează propria identitate creativă, refuză tiparele clasice și atrage absolut toate privirile cu cel mai nou videoclip al ei. Ca femei, știm cât de complicată este perioada de trecere spre adolescență, plină de schimbări și dorința de a ne face auzite. Pentru o fată care a crescut cu camerele de filmat în casă, nevoia de intimitate și de auto-descoperire capătă cu totul alte valențe.

Un stil care starneste discutii aprinse

North a lansat recent o nouă piesă intitulată #N0rth4evr. Videoclipul care o însoțește este unul extrem de frapant, bazându-se masiv pe o cromatică întunecată și pe elemente vizuale cinematografice. În clip, copila este surprinsă rătăcind printr-un cimitir într-o serie de cadre granulate, de o claritate intenționat redusă (cu o estetică desprinsă parcă din filmele horror de tip found footage).

La un moment dat, ea dansează în fața statuii unui înger. Într-o altă scenă, privește fix de după o perdea de dantelă. Toate aceste detalii adaugă o atmosferă stranie și extrem de stilizată întregului proiect vizual.

Recomandari Surpriza uriasa in familia celebrei Goldie Hawn. Ce decizie a luat actrita la 80 de ani

Dar aspectul ei fizic este cel care a generat cele mai multe comentarii în mediul online. North apare cu piercinguri false plasate sub un ochi și aproape de baza nasului. O alegere de stil îndrăzneață, mai ales pentru o fată de doar 12 ani.

Alegerea îi aparține în totalitate.

Până la urmă, vorbim despre o vârstă a căutărilor, a testării limitelor și a dorinței de a ieși din umbra părinților. Pentru North, acest lucru se traduce printr-o estetică rebelă care sfidează așteptările publicului obișnuit cu strălucirea perfectă a familiei sale. Ca mame sau viitoare mame, privind din exterior, s-ar putea să fim tentate să judecăm aspru. Iar dacă privim mai atent, vedem doar o tânără care încearcă să afle cine este ea cu adevărat, dincolo de numele de familie pe care îl poartă.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fani. Adevarul despre cum a slabit actrita Amy Schumer 50 de lire

Reactia acida la criticile primite online

Această nouă abordare estetică vine la scurt timp după ce tânăra a ținut prima pagină a ziarelor experimentând cu piercinguri dermice pe degete. Acele bijuterii anterioare implicau o ancoră introdusă efectiv sub piele. Cum era de așteptat, au atras imediat un val uriaș de critici pe internet din cauza vârstei ei fragede și a riscurilor potențiale, inclusiv infecții și cicatrici.

Numai că North a arătat un interes minim față de reacțiile negative ale publicului. Tânăra a abordat anterior criticile într-o postare pe TikTok, unde a respins complet controversa. Ea a publicat un clip în luna decembrie în care mima peste un fragment audio: „De ce plângi? Câți ani ai? Adună-te,”.

Mesajul care însoțea videoclipul a fost la fel de direct și tăios. „asta este pentru toți cei care sunt supărați din cauza unui piercing în deget.”

Recomandari Surpriza uriasa pentru fani. Cu cine se iubeste actrita Sydney Sweeney dupa despartirea dureroasa

Și uite cum o adolescentă reușește să pună la punct o armată de critici virtuali. Pe bune, câți dintre noi aveam curajul ăsta la 12 ani? Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, cel mai nou videoclip al ei sugerează că se dedică pe deplin exprimării de sine, atât din punct de vedere vizual, cât și muzical. Să fim serioși, nu e deloc ușor să îți găsești vocea când toată lumea așteaptă să fii doar o copie a părinților tăi. Curajul ei de a fi autentică, chiar și atunci când autenticitatea ei deranjează, este o lecție interesantă despre stabilirea unor limite sănătoase în fața presiunii sociale.

Sprijinul neconditionat al familiei celebre

Piesa lansată are o influență pop-rock evidentă. Versurile ating direct presiunile pe care le simte crescând în lumina reflectoarelor. „Pentru totdeauna și mereu, eu nu ascult, dar ei vorbesc despre mine toată ziua,” cântă North. O aluzie clară la atenția sufocantă care vine la pachet cu statutul de membru al uneia dintre cele mai faimoase familii din lume.

Iar melodia servește drept single principal pentru EP-ul ei de debut. Materialul poartă același nume, #N0rth4evr, și a fost lansat vineri, pe 1 mai. Acesta marchează primul ei pas major în industria muzicală, călcând pe urmele celebrului ei tată. E drept că mulți copii de vedete aleg calea artei, dar puțini o fac cu o atitudine atât de asumată și neînfricată.

Te-ai întrebat cum reacționează o mamă la o asemenea expunere a propriului copil? Kim Kardashian a arătat clar că este mândră de preocupările creative ale fiicei sale. Familia extinsă Kardashian-Jenner și-a arătat rapid sprijinul imediat după lansarea EP-ului. Mai multe rude, printre care unchiul ei Rob Kardashian, mătușa Khloé Kardashian și bunica Kris Jenner, au distribuit postări pe Instagram. În imagini, aceștia apar ascultând muzica noii artiste din familie. O rețea de siguranță emoțională face diferența pentru orice copil care explorează teritorii noi.

North este cel mai mare dintre cei patru copii ai lui Kim și Kanye. Deși este încă la o vârstă fragedă, tânăra pășește deja cu multă încredere în propria ei lumină a reflectoarelor, construindu-și un drum complet separat. Rămâne doar o adolescentă care, în ciuda faimei, are aceiași frați mai mici de care trebuie să țină cont: Saint, Chicago și Psalm.