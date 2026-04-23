Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit data nunții pentru 3 iulie 2026, în New York, însă păstrează un secret absolut asupra locației exacte. Într-o mișcare menită să le asigure intimitatea, se pare că nici măcar invitații nu vor afla unde trebuie să ajungă decât în ultimul moment, totul pentru a evita un haos mediatic.

Control total și intimitate totală

Dar de ce atâta secretomanie? Ei bine, cuplul, aflat constant sub lupa presei, vrea să se asigure că evenimentul nu se va transforma într-o vânătoare de paparazzi. O sursă din apropierea celor doi a fost cât se poate de clară în această privință: „Nimeni nu știe exact unde va fi încă, nici măcar invitații.”

Motivul este, la o analiză mai atentă, destul de simplu.

Odată ce locația ar fi confirmată public, evenimentul „s-ar transforma într-un circ”, iar asta este exact ce vor să evite. Iar sursa a punctat esența planului lor: „Vor control total și intimitate totală”. Până la urmă, e nunta lor, nu un eveniment de covor roșu deschis oricui are un aparat foto.

De la Rhode Island la agitația din New York

Inițial, se zvonea că nunta ar urma să aibă loc la reședința impresionantă a lui Swift din Rhode Island, o proprietate de peste 1000 de metri pătrați, perfectă pentru un eveniment retras. Numai că planurile s-au schimbat pe parcurs, iar logistica a dictat o nouă direcție. Se pare că au decis să mute totul în New York pentru un motiv foarte practic: pentru a putea găzdui un număr mai mare de invitați.

Și data aleasă nu este deloc întâmplătoare. Vineri, 3 iulie 2026, pică exact în weekendul în care America sărbătorește 250 de ani de la Declarația de Independență. Un moment simbolic, încărcat de istorie, pentru un cuplu care, la rândul lui, scrie istorie în cultura pop.

O listă de invitați plină de staruri

Când vine vorba de invitați, lista se anunță a fi una de top, demnă de un eveniment si anvergură. Deși nimic nu este confirmat oficial (și probabil nici nu va fi prea curând), speculațiile includ nume grele din showbiz și nu numai. Pe lista scurtă s-ar afla, clar, prieteni apropiați ai cuplului, precum Selena Gomez, Gigi Hadid și Ed Sheeran.

Dar surprizele nu se opresc aici. Se vorbește și despre prezența actriței Zoë Kravitz, ba chiar și a Prințului și Prințesei de Wales (William și Kate). V-ați fi imaginat o nuntă cu atâtea celebrități pe metru pătrat? E drept că, la popularitatea lor, orice este posibil.

Până în prezent, Taylor Swift și Travis Kelce nu au comentat oficial niciuna dintre aceste informații, lăsând misterul să plutească în continuare și fanii să aștepte cu sufletul la gură.