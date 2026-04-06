Taylor Swift a luat o decizie neașteptată pentru fanii săi. În 2026, artista pune pe primul loc viața personală, în detrimentul carierei, pregătindu-se intens pentru nunta cu starul NFL Travis Kelce, cu care s-a logodit în august 2025.

Nuntă în loc de turneu

Deci, ce înseamnă asta, mai exact, pentru muzică? Ei bine, fanii care sperau la un turneu grandios pentru albumul *The Life of a Showgirl* vor trebui să mai aștepte. Surse apropiate cuplului au confirmat că „[Taylor] nu a intenționat niciodată să facă un turneu masiv legat de acesta”.

Iar toată atenția se îndreaptă acum către evenimentul cel mare din această vară. „Prioritatea lui Taylor în acest moment este viața ei personală”, au explicat apropiații. Se pare că pregătirile pentru nuntă sunt în toi, iar cei doi sunt hotărâți să se dedice complet acestui moment. „Ea și Travis își păstrează toată energia pentru marea vară care urmează”.

Un nou album, dar fără grabă

Pauza de la turnee nu înseamnă însă o retragere completă din muzică. Stai puțin, asta nu înseamnă că renunță la studio, nu-i așa? Nu, deloc. Informațiile arată că artista este deja implicată într-un nou proiect muzical.

„Ea are un alt album în lucru”, confirmă sursele. Dar adaugă imediat o nuanță importantă: „Nu există nicio presiune să-l lanseze prea curând. Este încă în mare parte în stadiul de creație”. Creativitatea continuă să existe (așa cum am văzut și cu videoclipul pentru piesa *Opalite*), dar fără termenele limită impuse de o lansare iminentă sau de un program de concerte.

muzica nu dispare.

Planuri mari pentru luna de miere

Dar planurile nu se opresc la ceremonia de nuntă. Imediat după eveniment, Taylor și Travis vor să se deconecteze complet de agitația mediatică și să se bucure de timpul petrecut împreună. Luna de miere este o prioritate la fel de mare.

Conform surselor, totul este deja aranjat pentru o evadare în doi. „Au plănuit asta de săptămâni întregi și și-au informat deja prietenii și familia că vor fi ‘de necontactat’ în această perioadă”. Motivul este simplu și direct: „Cu excepția unei urgențe, vor să limiteze contactul exterior pentru a se cufunda cu adevărat în această experiență unică în viață, înainte ca Travis să se întoarcă pe terenul de fotbal”.

Chiar dacă a dominat titlurile de la începutul anului 2026, de la apariția virală la iHeartRadio Music Awards până la lansarea noului videoclip, se pare că adevăratul eveniment al anului pentru Taylor Swift nu va avea loc pe o scenă, ci în fața altarului.