Actrița de 68 de ani face valuri cu o propunere neașteptată legată de educația adolescenților. Sharon Stone a declarat recent că serialul controversat „Euphoria” ar trebui să fie vizionare obligatorie în licee, dezvăluind detalii cutremurătoare despre propria familie și deciziile medicale care i-au destrămat căsnicia.

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Te-ai întrebat vreodată cum gestionezi discuțiile incomode cu copiii tăi sau momentele în care partenerul nu îți este alături în cele mai negre clipe? Aici nu este vorba doar despre o vedetă de la Hollywood care promovează un serial. Miza reală este felul în care o femeie alege să pună sănătatea pe primul loc și inventează soluții de parenting când rămâne singură cu trei băieți.

O abordare diferita pentru discuțiile dificile

În timpul unei conversații ample cu Keke Palmer, actrița a povestit de ce rezonează atât de mult cu drama adolescenților din producția HBO. Serialul a fost adesea criticat pentru conținutul prea explicit, dar lucrurile stau puțin diferit când privești dincolo de suprafață. Iar Theblast a obținut declarații care confirmă exact această perspectivă profundă a vedetei.

„Când s-a terminat primul episod, pur și simplu am stat acolo și am plâns. Și apoi am citit aceste recenzii despre cum oamenii voiau să aibă un final fericit, și eu zic: «Ceea ce ați văzut a fost atât de sincer».” – Sharon Stone, Actriță

Colega ei de breaslă i-a ținut isonul în fața criticilor. Keke Palmer a subliniat că publicul ratează adesea esența poveștii.

„uneori oamenii se opresc la suprafața lui «Nu, este prea mult sex».” – Keke Palmer, Actriță

Drama din familie și alegerile medicale

Stone s-a alăturat distribuției în sezonul 3, jucând rolul lui Patty Lance. Numai că legătura ei cu tema dependenței este dureros de reală. Fratele ei a ajuns în cea mai mare închisoare din New York din cauza implicării în traficul de droguri. Vedeta a explicat că a încercat să îi plătească datoriile, dar el i-a spus pur și simplu că lucrurile nu funcționează așa în acea lume.

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Și mai tulburătoare este povestea despre sănătatea ei. Când medicii i-au descoperit multiple tumori la sâni, avertizând-o asupra riscurilor majore, soțul ei de atunci s-a opus deciziei de a face o dublă mastectomie.

„Una dintre [tumori] era mai mare decât dimensiunea întregului meu sân stâng.” – Sharon Stone, Actriță

Când medicii au insistat pentru operație, soțul ei a respins recomandarea și a părăsit camera, moment care a dus la destrămarea căsniciei. Să fim serioase, de câte ori nu am auzit povești despre femei lăsate singure exact când aveau mai mare nevoie de sprijin?

Camera pentru intrebarile de tata

Rămasă mamă singură pentru cei trei fii adoptați, actrița a trebuit să inoveze. Când băieții au crescut și au început să aibă curiozități pe care, în mod tradițional, le-ar fi discutat cu un tată, ea a creat o regulă genială în casă.

I-a dus într-o anumită cameră a casei, a închis ușa și le-a spus că acolo este locul în care se pun întrebările pentru tata. Din acel moment, i-a încurajat să vorbească cu ea ca și cum ar fi tatăl lor, eliminând orice tabu.

Acest truc simplu de parenting poate fi o soluție excelentă pentru orice mamă singură care se lovește de bariere de comunicare cu copiii ei. Noul sezon din producția HBO urmează să intre în curând pe ecrane, iar dezbaterea despre cât de mult ar trebui expuși adolescenții la realitățile dure abia acum începe cu adevărat.