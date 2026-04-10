Taylor Swift și Travis Kelce au trimis invitațiile „save the date”, dezvăluind în sfârșit data și locația nunții lor. Potrivit noilor informații, cel mai mediatizat cuplu al anului 2026 se va căsători în New York City, într-o zi de vineri, pe 3 iulie 2026. Vestea a luat fanii prin surprindere, mai ales că zvonurile anterioare indicau o cu totul altă locație.

O dată cu dublă semnificație

Alegerea datei nu este deloc întâmplătoare. Ziua de 3 iulie 2026 pică exact înaintea Zilei Independenței Americii, o sărbătoare cunoscută ca fiind una dintre preferatele cântăreței. Nu de puține ori, Taylor a organizat petreceri grandioase de weekend cu ocazia zilei de 4 iulie.

Iar în 2026, celebrarea va fi și mai specială. Statele Unite vor marca 250 de ani de la Declarația de Independență, transformând evenimentul într-unul de o anvergură istorică. V-ați gândit vreodată la o nuntă care să fie, practic, preludiul unei sărbători naționale si proporții?

Schimbare de planuri pentru mai mulți invitați

Numai că, inițial, lucrurile păreau să stea complet diferit. Se credea că Swift și Kelce își vor uni destinele la reședința ei de peste 1000 de metri pătrați din Rhode Island. Se pare însă că planurile s-au schimbat pentru a putea găzdui mai mulți invitați.

Mutarea nunții la New York pare o decizie logică. Swift a confirmat anterior că plănuiește o „nuntă mare”, deci un oraș ca New York-ul (și probabil o locație mult mai încăpătoare) oferă logistica necesară pentru un eveniment si calibru. Pe bune, cine nu și-ar dori să aibă alături cât mai mulți prieteni într-o zi atât de importantă?

O listă de invitați demnă de Hollywood

Și dacă tot vorbim de invitați, lista se anunță a fi una stelară.

Nume grele din industria muzicală și cinematografică sunt așteptate la eveniment. Printre cei care ar putea primi o invitație se numără prieteni apropiați ai cuplului, precum Selena Gomez, Gigi Hadid și Ed Sheeran. Ba chiar se speculează că pe listă s-ar putea regăsi și Prințul și Prințesa de Wales.

Ce s-a întâmplat cu data de 13 iunie?

Până la apariția acestor noi detalii, fanii erau convinși că nunta va avea loc sâmbătă, 13 iunie 2026. Surpriza a fost, așadar, considerabilă. Totuși, la o privire mai atentă, noua dată pare să aibă mult mai mult sens, având în vedere tradiția petrecerilor organizate de Taylor de 4 iulie.

Cuplul, care și-a anunțat logodna anul trecut, a fost constant în centrul atenției, iar detaliile despre nuntă au fost printre cele mai vânate subiecte. Până în acest moment, Taylor Swift și Travis Kelce nu au comentat oficial informațiile apărute.